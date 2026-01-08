營收速報 - 高力(8996)12月營收9.36億元年增率高達172.02％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為65.81億元，累計年增率64.37%。
最新價為578元，近5日股價下跌-2.07%，相關電機機械上漲0.19%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+30 張
- 外資買賣超：+72 張
- 投信買賣超：-4 張
- 自營商買賣超：-38 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|9.36億
|172%
|37%
|25/11
|6.82億
|123%
|1%
|25/10
|6.73億
|95%
|6%
|25/9
|6.37億
|67%
|13%
|25/8
|5.66億
|23%
|-3%
|25/7
|5.85億
|59%
|11%
高力(8996-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為板式熱交換器。熱能產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
