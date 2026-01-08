search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 高力(8996)12月營收9.36億元年增率高達172.02％

鉅亨網新聞中心

高力(8996-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣9.36億元，年增率172.02%，月增率37.17%。

今年1-12月累計營收為65.81億元，累計年增率64.37%。

最新價為578元，近5日股價下跌-2.07%，相關電機機械上漲0.19%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+30 張
  • 外資買賣超：+72 張
  • 投信買賣超：-4 張
  • 自營商買賣超：-38 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 9.36億 172% 37%
25/11 6.82億 123% 1%
25/10 6.73億 95% 6%
25/9 6.37億 67% 13%
25/8 5.66億 23% -3%
25/7 5.85億 59% 11%

高力(8996-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為板式熱交換器。熱能產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收高力

相關行情

台股首頁我要存股
高力578+1.76%
美元/台幣31.570+0.16%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
高力

76%

勝率

#波段上揚股

偏強
高力

76%

勝率

#極短線強勢

偏強
高力

76%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
高力

76%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty