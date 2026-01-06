鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-06 21:17

國內詐騙猖獗，金管會統計，自 2023 年至 2025 年 11 月止，金融機構臨櫃攔阻近 282 億元，不過，銀行局副局長王允中指出，近期仍有假冒金管會及銀行局名義的詐騙案件，金管會不僅接獲民眾透過電話或書面查詢疑似詐騙案件，甚至有民眾親自偕同老父前來求證。金管會特別強調，民眾應牢記防詐「三不會」要訣，以保護財產安全。

王允中分享了一則令人印象深刻的案例，有一名女兒陪同老父親趕赴銀行局，手持一名「承辦同仁」的姓名，表示該同仁電話通知其父匯款。儘管女兒苦心勸阻，老先生仍深信是「金管會的要求」而堅持求證。經查證，局內根本查無此人，詐騙集團甚至偽裝成銀行局的電話號碼以取得信任，利用民眾擔心「帳戶被凍結」或「涉嫌洗錢偵辦」的恐懼心理進行詐騙。

金管會嚴正聲明，銀行局絕不會介入民眾的日常金融交易，亦不會留存或監控交易資料。

為利民眾辨識詐騙，金管會提醒只要符合以下任一情形，即為詐騙。一、「不會」主動聯繫： 不會以電話、簡訊、Line 或傳送公文書等方式，主動聯繫民眾核對帳戶、風險控管或轉接警察報案。 二、「不會」管制凍結： 不會以管制帳戶為由，要求民眾提供金融卡、存摺、密碼或個人資料。 三、「不會」要求款項： 不會要求民眾繳納任何保證金、扣押金、風控金、驗證金或滯留金。

在金融機構積極執行臨櫃關懷下，防詐攔阻金額逐年上升。根據最新數據，2025 年 1 月至 11 月已攔阻 13237 件，金額逾新台幣 104 億元；自 2023 年至 2025 年 11 月止，累計攔阻總額近 282 億元。

關於警示帳戶之變動，銀行局提供最新統計數據顯示，控管已見成效，近年每月平均增加 2 至 3 千戶，自 2025 年 4 月加強控管後，6 月起每月增加數明顯下降，甚至出現負成長。

截至去年 11 月底，全台警示帳戶數為 152,888 戶，較上月底減少 1,866 戶，月減幅達 1.2%。

列管名單方面，依據現行指標，截至去年 11 月底，共有 4 家金融機構（含本國銀行及信合社）被列入警示帳戶觀察名單。