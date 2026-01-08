〈電子五哥營收〉廣達AI伺服器出貨動能強勁 2025年營收突破2兆元創高

廣達 ( 2382-TW ) 受惠 AI 伺服器出貨動能強勁，帶動營收表現亮眼，今 (8) 日公告 12 月營收 2724.95 億元，年月雙成長，第四季營收 6386.38 億元，2025 全年營收突破 2 兆關卡，達 2.12 兆元，年增 5 成，創下歷史新高紀錄。

‌



廣達指出，12 月營收主要動能來自 AI 伺服器，第三季處於新舊產品轉換期，第四季出貨以輝達 (NVDA-US)GB200 為主，第一季起出貨主力則轉為 GB300，由於 GB300 單價較高，將進一步提升營收與毛利表現，預期伺服器第一季季對季將成長。