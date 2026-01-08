search icon



〈電子五哥營收〉廣達AI伺服器出貨動能強勁 2025年營收突破2兆元創高

鉅亨網記者劉玟妤 台北

廣達 (2382-TW) 受惠 AI 伺服器出貨動能強勁，帶動營收表現亮眼，今 (8) 日公告 12 月營收 2724.95 億元，年月雙成長，第四季營收 6386.38 億元，2025 全年營收突破 2 兆關卡，達 2.12 兆元，年增 5 成，創下歷史新高紀錄。 

cover image of news article
廣達AI伺服器出貨動能強勁，2025全年營收突破2兆元創高。(鉅亨網資料照)

廣達 12 月營收 2724.95 億元，月增 41.2%，年增 94.55%，創歷史新高；第四季營收 6386.38 億元，季增 28.95%，年增 53.64%；累計 2025 全年營收 2.12 兆，年增 50.5%。 


至於筆電出貨，廣達 12 月筆電出貨 390 萬台，月增 11.43%，年減 9.3%；第四季出貨 1090 萬台，季減 14.17%，年減 1.8%；累計 2025 年出貨 4650 萬台，年增 1.3%。廣達表示，第一季進到傳統淡季，預期筆電季對季將下滑。 

廣達指出，12 月營收主要動能來自 AI 伺服器，第三季處於新舊產品轉換期，第四季出貨以輝達 (NVDA-US)GB200 為主，第一季起出貨主力則轉為 GB300，由於 GB300 單價較高，將進一步提升營收與毛利表現，預期伺服器第一季季對季將成長。 

針對下一代 Vera Rubin 平台進度，廣達則表示，皆按照客戶進度推進中。不過廣達也強調，伺服器產品特性與消費性筆電不同，不是出貨給終端消費者，重點不在於追求最新產品，因此實際導入時程仍以客戶需求為主。 


電子五哥廣達營收輝達AI伺服器GB300Vera Rubin

台股
