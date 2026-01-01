鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-09 04:20

彭博大宗商品指數 (BCOM) 年度權重調整周五 (9 日) 正式啟動，這一事件恐引發貴金屬市場的劇烈波動。早在去年底，道明證券分析師 Daniel Ghali 便預警，未來兩週 COMEX 白銀市場或有高達 13% 的未平倉合約遭拋售，加上大宗商品指數再平衡帶來的 77 億美元拋售壓力，銀價恐將迎來深度回檔。

此次再平衡的核心在於權重重置。BCOM 每年依據商品交易量 (佔 2/3) 及全球產量 (佔 1/3) 調整權重，設定單一商品權重上限不超過 15%。

由於金價在過去一年飆升，在 BCOM 中的實際權重從去年的目標值 14.29% 飆升至 20.4%。本次調整後，黃金權重將被強制下調至 14.9%，白銀則從目前的 9.6% 驟降至 3.94%。

德意志銀行貴金屬分析師 Michael Hsueh 指出，這項調整將對貴金屬構成顯著利空，而對原油形成支撐。

具體來看，權重調整引發的供需失衡將透過期貨市場傳導至現貨價格。以未平倉部位加權計算，白銀、鋁和黃金將面臨最大拋壓，而從日均交易量考量，鋁、白銀和黃金同樣是拋售主力。相反地，西德州原油、天然氣和低硫柴油將成為主要買方標的。

根據 Hsueh 測算，若黃金 ETF 拋售 240 萬金衡盎司，金價可能下跌 2.5%-3%。

值得注意的是，此次再平衡將持續至 1 月 15 日，而非單日完成，這代表市場流動性壓力可能分階段釋放。

事實上，調整預期已引發市場提前反應，現貨白銀周四 (8 日) 暴跌逾 5%，盤中曾失守每盎司 75 美元大關。

歷史數據顯示，2021 至 2024 年間，BCOM 權重調整方向通常與商品價格走勢同步，只有去年出現例外情形。黃金權重下調期間，金價卻逆勢上漲。