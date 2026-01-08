〈港股盤後〉恒指連跌兩日挫1.17% 科網金融普遍走軟

‌



個股方面，新股表現亮眼。被譽為「中國版 OpenAI」的智譜首日上市大漲 13.17%。同日上市的精鋒醫療 - B 勁升 30.90%，天數智芯首日亦漲超 8%。其他個股方面，亞太衛星錄得超過 20% 的漲幅。

展望未來，市場機構對港股長期走勢仍抱持積極態度。前海開源楊德龍預計，港股有望在 2026 年因資金流入而重拾升勢，並可能迎來一輪持續 2 至 5 年的慢牛行情。招商證券建議，投資者應聚焦估值回歸合理的恒生科技指數，尤其是 AI 互聯網龍頭，並指出互聯網平台作為流量入口，有望充分受益於 AI 產業趨勢帶來的紅利。