〈港股盤後〉恒指連跌兩日挫1.17% 科網金融普遍走軟
鉅亨網新聞中心
香港股市周四 (8 日) 昨日的下跌行情，主要指數連續第二個交易日走低。截至收盤，恒生指數下跌 1.17%，收報 26149.31 點；恒生科技指數跌 1.05%，收報 5678.34 點，國企指數跌 1.09%。當日恒指大市成交額達到 2682.75 億港元。
盤面上，大型科技股、大金融股（包括銀行、保險、券商）以及中字頭等權重股集體低迷，對大市形成明顯壓力。
科技股普遍下跌，其中聯想集團跌超 5%，舜宇光學科技跌超 4%，百度集團 - SW、美團 - W 均跌超 3%。其他大型科網股如阿里巴巴 - W 跌 2.26%，騰訊控股跌 1.36%。中資券商股跌幅居前，陽光保險、東方證券、中國銀河跌幅均超過 4%。此外，蘋果概念股、食品股等均表現疲軟。
在主要指數承壓之下，部分板塊則逆勢走強，包括軍工股、核能股、商業航天股、晶片股以及煤炭股。軍工股集體走高，例如中船防務漲超 6%。煤炭股漲幅居前，金馬能源漲超 11%，中國神華漲超 2%。半導體晶片股普遍上漲，上海復旦漲超 5%，華虹半導體漲超 2%。
個股方面，新股表現亮眼。被譽為「中國版 OpenAI」的智譜首日上市大漲 13.17%。同日上市的精鋒醫療 - B 勁升 30.90%，天數智芯首日亦漲超 8%。其他個股方面，亞太衛星錄得超過 20% 的漲幅。
展望未來，市場機構對港股長期走勢仍抱持積極態度。前海開源楊德龍預計，港股有望在 2026 年因資金流入而重拾升勢，並可能迎來一輪持續 2 至 5 年的慢牛行情。招商證券建議，投資者應聚焦估值回歸合理的恒生科技指數，尤其是 AI 互聯網龍頭，並指出互聯網平台作為流量入口，有望充分受益於 AI 產業趨勢帶來的紅利。
國元國際則認為，市場情緒正在等待進一步催化，預期在 1 月份新一任美聯儲主席宣佈後，市場降息預期或將重啟，為港股帶來新一輪增量資金。
- AI不炒夢！北祥科服明年拚上櫃
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈港股盤後〉全天走勢低迷 恒指跌0.94% 科技股承壓
- 〈港股盤後〉中資券商、有色金屬股強勢 恒指收漲1.38%
- 〈港股盤後〉科技股分化 恒指微漲 腦機接口概念大爆發
- 〈港股盤後〉2026年「開門紅」 恒指強漲2.76% 科技與新經濟股強勢領航
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇