從冷戰到關鍵礦產：格陵蘭島如何成為川普緊盯不放的標的？

鉅亨網新聞中心 2026-01-08 15:50

美國總統川普重返白宮後，一直將目光投向位於北極圈的格陵蘭島。《白宮》近期證實，川普及其團隊正在討論「取得格陵蘭島的一系列選項」，甚至不排除「動用美國軍隊」的可能性。

從冷戰到關鍵礦產：格陵蘭島如何成為川普緊盯的標的？

川普曾在其首個總統任期內就曾提出收購格陵蘭島的構想。如今，他再次將其視為一項攸關美國國家安全的優先事項，加上近日他對委內瑞拉的直接干預，更讓這一議題引發國際社會的高度關注。

綜合主流媒體與專家看法，多數認為，川普對格陵蘭島的執著，背後暗藏著多重複雜的戰略、經濟和個人政治考量。

一、國家安全與地緣政治競逐

川普政府將北極地區視為大國競爭的新焦點，而格陵蘭島的戰略地位是其首要考量。川普明確表示，「得到格陵蘭島是美國的國家安全優先事項」，對於在北極地區「威懾對手」至關重要。他多次強調，「我們需要格陵蘭島」，並宣稱這是「國家安全的必要條件」。

格陵蘭島作為全球第一大島，地理位置優越，扼守北大西洋與北冰洋之間的關鍵通道。在軍事方面，它對美國的國家安全至關重要。川普曾多次聲稱，島嶼周圍海域「充斥著中國和俄羅斯等國的船隻」。

事實上，美國在格陵蘭島的軍事存在由來已久。美國自二戰以來就在當地運營軍事基地，現有的皮圖菲克太空基地 (Pituffik Space Base，前身為圖勒空軍基地) 目前負責監測飛彈。該基地在冷戰時期是美國對蘇核攻防戰略的重要支點。同時，格陵蘭島也是北約反潛作戰體系中「格陵蘭—冰島—英國缺口」(GIUK Gap) 的關鍵一環。

此外，隨著全球暖化導致冰層融化，北極新航道正逐漸成形，這使得格陵蘭島的戰略地位被重新放大。誰能在這裡建立穩固存在，誰就可能在未來的全球貿易路線和軍事部署中佔據主動。川普也曾批評北約盟友丹麥在北極地區安全事務上的投入不足，並質疑其維護格陵蘭島安全的能力。

二、關鍵礦產資源的爭奪與供應鏈安全

除了國家安全，格陵蘭島蘊藏的豐富礦產資源，是川普垂涎的另一個重要因素。格陵蘭島擁有大量礦產，其居民依賴這些資源進行未來的經濟活動。這些資源包括稀土元素 (REE)、石墨、鋰、銅和鎳等，它們是綠色能源轉型、國防工業、電子產品和晶片製造的關鍵原料。

當前，中國在全球關鍵礦產的供應鏈中佔據主導地位，從開採到最終產品的加工能力，中國掌握了高達 90% 的全球加工能力。川普將中國的這種支配地位視為對美國的威脅。儘管川普公開宣稱「我們需要格陵蘭是為了國家安全，而不是礦產」，但降低對外依賴、確保關鍵產業供應鏈的安全，仍是華盛頓高度重視的目標。

北歐地區，包括格陵蘭島在內，因其多樣化的地質構造和豐富的關鍵礦產，已成為西方國家尋求建立獨立於中國影響的新供應鏈的潛在核心貢獻者。隨著氣候變暖，格陵蘭島冰層融化，島上及周邊海域的資源開採難度降低，商業潛力進一步顯現，這對主張重振美國製造業的川普而言具有巨大吸引力。

三、個人政治遺產與「美國優先」邏輯

分析人士認為，川普對格陵蘭島的鍥而不捨，與他強硬的個人政治風格和追求「政治遺產」的雄心密切相關。川普希望透過強勢外交和具有擴張性的言論，在美國歷史中留下其個人功績。

川普的「美國優先」邏輯，傾向於破壞國際合作並疏遠盟友。他針對格陵蘭的做法，體現了他試圖在國內外積極採取措施，以確保美國獲得所需的關鍵礦產。他不僅任命路易斯安那州共和黨州長蘭德里 (Jeff Landry) 為格陵蘭特使，還派遣副總統范斯 (JD Vance) 和其子小唐納德 · 川普訪問該島，儘管這些訪問引發了外交風波。

國際盟友的強烈反彈

川普針對格陵蘭島的強硬言論已在國際社會引發強烈反彈。作為格陵蘭的宗主國，丹麥首相 Mette Frederiksen 警告，若美國選擇對格陵蘭採取軍事行動，恐將動搖甚至終結二戰後建立的集體安全體系——北約軍事同盟。

格陵蘭自治政府總理 Jens-Frederik Nielsen 公開回應，強調島嶼「不出售、不吞併」。