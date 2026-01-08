鉅亨網新聞中心 2026-01-08 13:13

在 21 世紀走過四分之一之後，國際社會迎來一項震驚全球的「新帝國主義」思維——「唐羅主義」（Donroe Doctrine）。這個詞彙結合了美國總統唐納德（Donald Trump）與傳統「門羅主義」（Monroe Doctrine），意味著美國外交政策進入一個赤裸裸的掠奪時代，其核心精神是「強權即公理」。

這股新思潮是在 2026 年初，川普總統對拉丁美洲石油大國委內瑞拉發動空襲、逮捕該國總統馬杜羅，以及再次威脅併吞格陵蘭島等一連串行動中確立的。面對美國這種不受約束的超級獨霸行為，各國赫然發現現有的國際秩序和聯合國機制幾乎形同虛設，無法對一個動武的安理會常任理事國進行有效制裁或譴責。

「唐羅主義」比傳統門羅主義更具攻擊性與侵略性。門羅主義最初旨在警告歐洲列強不得干涉美洲事務，屬防禦性質；然而，「唐羅主義」則主張美國有權為了獲取戰略資源（如石油、礦產）、確保邊境安全或打擊移民等單方面利益，對整個西半球的主權國家進行直接的軍事或行政干預。

它將西半球從傳統的「勢力範圍」升級為美國的「私人領地」或「戰略資產」，其野心甚至延伸至格陵蘭島、加拿大乃至巴拿馬運河區的控制權。

川普本人對此毫不諱言，他不僅在官方場合親自「背書」並調侃這個稱號，更在解釋委內瑞拉行動時，徹底展現了「地產商本色」。他坦承，美國將「管理」委內瑞拉，直到完成其認為「合適」的過渡，目的就是為了讓「龐大的美國石油公司」進駐並「賺錢」。

這種對資產負債表的直言不諱，揭示了在「唐羅主義」時代，國家主權已不再神聖，而僅是待價而沽的標的物。這種掠奪式外交不僅受到全球進步主義陣營的猛烈抨擊，連傳統保守主義陣營也深感不安。

美國左翼陣營的重量級人物、前勞工部長賴克嚴厲批評，川普接管委內瑞拉的做法，將美國帶回了第二次世界大戰之前，列強劃分勢力範圍的原始帝國主義形式。他憂心，川普的流氓手段正從美國國內，擴大至整個半球。

更具戰略深度的批判，來自於美國新保守主義的旗手、歷史學家羅伯特卡根。他撰文指出，「唐羅主義」本質上是對「美國靈魂」的一次「資產剝離」。

卡根認為，當美國從世界秩序的建築師降格為一個「持刀地產商」，以犧牲盟友領土和鄰國主權來換取物質財富時，實則是在摧毀美國最核心的資產——國際信譽與全球權威。

他警告，歷史顯示，超級大國一旦轉變為純粹的掠奪者，其霸權崩塌的速度將遠超想像。

在美國最親密的盟友英國，傳統保守派也發出了強烈的憂慮之聲。前保守黨政府國際發展大臣羅里．史都華直言，他目睹了「不負責任的帝國主義」的興起，認為川普對格陵蘭和委內瑞拉的行徑，系統性地摧毀了傳統保守主義對法律、契約和連續性的敬畏。他認為這是一種極度的虛弱表現，顯示美國已喪失透過規則與盟友領導世界的能力。