鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-08 12:18

雲端及 AI 服務商宏碁資訊 (6811-TW) 公布去年 12 月合併營收 11.41 億元，月增 113.42%，年增 21.21%，全年合併營收 96.6 億元，年增 11.19%，為連續 8 年創高，展望未來，宏碁資訊目標以 AI 服務商 (AI Service Provider) 為定位，並拓展海外市場，打造營運成長的第二曲線。

宏碁資訊指出，去年成長動能主要來自深度契合公部門和企業端對 AI、雲端剛性需求，透過持續深耕雲端服務、資訊安全和 AI 的加速應用，轉化為可落地商用服務。

宏碁資訊總經理周幸蓉指出，面對全球市場快速變動，作為深耕在地的 AI 服務商，將持續強化涵蓋維運服務、AI 解決方案、資安服務與數位轉型顧問的全方位支援，致力為企業打造完整、可落地的 AI 策略與垂直技術應用。

周幸蓉認為，未來幾年可預見 AI 代理人將成為企業競爭力的關鍵，宏碁資訊會利用本身在多雲、多語言模型、雲地混合和智慧邊緣等技術領域的經驗優勢，協助企業將 AI 實際嵌入核心營運流程，縮短 AI 導入週期。

據國際數據公司 (IDC) 預測，2028 年全球 AI 支出將達 6320 億美元，GenAI 複合年均成長率高達 59.2%。在 AI 主導軟硬體支出的趨勢下，宏碁資訊具備地到雲整合力，並長期作為 Microsoft 重要的合作夥伴，擁有豐富的軟體授權和平台建構經驗，可無縫銜接 AI 所需的運算資源與應用框架。

同時，在資安領域中，宏碁資訊長期深耕企業資安治理與雲端防護架構，具備從身分存取管理、資料安全備份備援到雲端與端點安全的完整服務能力。