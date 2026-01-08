鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-08 10:11

國內最大資安技術服務公司安碁資訊 (6690-TW) 去年繳出亮眼成績單，連續 7 年合併營收創新高，其中，去年 12 月合併營收 2.65 億元，創單月新高紀錄；展望 2026 年，安碁資訊指出，去年第四季取得多項重大專案，橫跨 OT 和雲端資安領域，為今年成長奠定穩固基礎。

安碁資訊表示，去年營收成長動能主要來自資安檢測、資料中心營運不中斷服務和技術顧問等核心業務，均呈明顯成長。

‌



同時，AI 檢測服務已依據 OWASP Top 10 所揭示的提示詞注入風險，完成首個客戶端檢測專案，成功展現技術落地成果。

展望未來，安碁資訊認為，隨著 AI 普及，也同步加劇社交工程、深度偽造詐騙和資料外洩等新型資安風險，使企業在面對網路威脅與大規模網路攻擊時，承受更嚴峻挑戰，因此，今年將持續協助客戶強化內部員工的資安意識，正確面對 AI 應用領域帶來的潛在風險。

安碁資訊已規畫一系列相關課程，包括「AI 時代的職場警覺力：防範 AI 偽造內容實戰課程」、「AI 如虎添翼，但暗藏風險：企業全員的安全使用指南」，以及「看不見的攻擊者」和「當信任變成風險」等四大主題。