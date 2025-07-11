黃仁勳減持3640萬美元輝達股票 身價與股神巴菲特不相上下
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周五 (11 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳根據預定計劃出售價值約 3640 萬美元股票。受惠於 AI 熱潮推動輝達股價飆升，黃仁勳身價今年已暴增 290 億美元，達 1430 億美元，與股神巴菲特並駕齊驅。
此次出售 22.5 萬股，是黃仁勳 3 月事先規劃的減持計劃一部分，他預計在年底前最多出售 600 萬股輝達股票。今年 6 月他首次執行這項計劃，當時出售股票價值約 1500 萬美元。
去年黃仁勳同樣根據事先安排的計劃，出售約 7 億美元股票。他目前仍通過不同合夥企業和信託，直接和間接持有超過 8.58 億股輝達股票。
由於投資人看好輝達在 AI 領域的領導地位，加上該公司的 GPU 為大型語言模型提供關鍵運算能力，黃仁勳身價因此大幅飆升。
根據彭博億萬富翁指數，黃仁勳的財富僅在 2025 年開始至今就增長超過四分之一，約 290 億美元。他的身價最新為 1430 億美元，與股神巴菲特的 1440 億美元不相上下。
輝達在 AI 熱潮中蓬勃發展，今年也達成重要里程碑。周三，輝達成為首家市值突破 4 兆美元的公司，超越微軟 (MSFT-US) 和蘋果(AAPL-US)。
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