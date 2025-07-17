輝達黃仁勳再度減持 套現3,700萬美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-17 08:02

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輝達執行長黃仁勳。（圖：Shutterstock）

據《CNBC》周三（16 日）報導，美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，7 月 15 日黃仁勳再次出售 22.5 萬股輝達股票，價值約 3,700 萬美元。

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此次出售是其今年 3 月制定的一項預設交易計畫的一部分，這項計畫允許黃仁勳出售最多 600 萬股公司股票。

黃仁勳上周五披露的最近一筆交易同樣是出售 22.5 萬股，價值約 3,600 萬美元。自上月開始執行今年的交易計畫以來，黃仁勳累計出售 120 萬股股票，總價值約 1.9 億美元。

在黃仁勳減持之際，輝達的外部經營環境也出現重大變化。輝達表示，計劃很快就會重啟對華 H20 晶片銷售。川普政府已發出信號，表示將批准相關出口許可。

這指的是專為中國市場設計的 H20 晶片。今年早些時候，美國政府曾要求輝達必須獲得許可，才能出貨該系列晶片。這一轉機對輝達至關重要，意味著中國市場業務得以部分恢復。