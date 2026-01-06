鉅亨網新聞中心 2026-01-06 16:10

美股近期飆高之際，許多投資人抱持懷疑態度，擔心人工智慧泡沫將打擊股價。對此，Pivotal Research Group 的分析師預測，AI 交易將經歷一次挫敗，但 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 將在這場波動中勝出。

Pivotal Research 將 AI 市場潛在的失敗點，指向 ChatGPT 開發商 OpenAI。分析師 Jeffrey Wlodarczak 在一份研究報告中指出，OpenAI 高達 1.4 兆美元的長期承諾雖然推動了技術支出，但也構成潛在的失誤點。

他預期，OpenAI 的市場份額「很可能在 2026 年實質性下降」，使這家公司履行龐大中期至長期義務的能力受到質疑。這可能導致相關 AI 概念股在 2026 年年中出現暫時回調。

儘管有樂觀者指出，OpenAI 報告籌集了高達 1000 億美元的資金，但 Wlodarczak 認為，這對投資人而言可能是一個陷阱。他判斷，這輪融資將主要由供應商（例如微軟和晶片供應商）提供，產生的更多是義務而非真正的靈活性。

他認為，這無法克服 Google 在規模、數據、整合和龐大財務實力方面的固有優勢。他甚至預期，這筆融資交易很可能是 2026 年 AI 概念股的短期高點。

Wlodarczak 主張，即使 AI 市場面臨回落，Google 和 Amazon 作為雲端運算供應商，仍將受益於「AI 代理」的普及。這種趨勢將提高對 AI 運算容量的需求。

Wlodarczak 強調，這股利多尤其有利於 Google 和 AWS 雲端，因為它們擁有定制晶片，可實現更具成本效益的擴展，並具備更廣泛的模型生態系統。這將確保大型科技公司在更廣泛的 AI 採用中保持主導地位。