2026-01-08

烏克蘭總統澤倫斯基周三（7 日）在塞浦路斯訪問期間表示，目前與美歐夥伴的談判達到一個新的水準，有望在 2026 年上半年結束烏克蘭戰爭。

澤倫斯基說，烏方與歐洲夥伴、美國以及所有「自願者聯盟」的參與者一起，並稱目前談判達到了一個新階段，戰爭可能在賽普勒斯擔任歐盟輪值主席國期間結束。

賽普勒斯擔任歐盟理事會輪值主席國的任期將持續到 2026 年 6 月底。

然而，澤倫斯基最為關注的安全保障問題似乎尚未得到解決。他在周三表示，歐洲盟友沒有向他提供可靠保證，承諾在戰火再起時保護烏克蘭。

「我向所有合作夥伴都提出了這個問題，但至今還沒有收到明確答覆。」他告訴記者。

據媒體看到的一份聯合聲明草案（仍需修改，並經領導人批准），聯盟的安全保障將包括將美國支持、歐洲領導的部隊部署到戰後烏克蘭，以及華盛頓監督俄烏停火。

當被問及歐洲國家是否會保衛烏克蘭時，澤倫斯基說：「我看到了意願，政治意願，而且夥伴已經做好準備，準備對我國提供強有力安全保障。」