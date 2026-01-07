馬杜洛被捕後 美施壓委國官員協助過渡維穩

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-07 22:00

根據《路透》周三 (7 日) 報導，川普政府已對委內瑞拉強硬派內政部長 Diosdado Cabello 發出警告，要求他協助臨時總統 Delcy Rodriguez 維持秩序，否則可能成為下一個打擊目標。這顯示美國正透過施壓現有官員，確保馬杜洛政權垮台後的過渡期穩定。

美國警告：合作或面臨馬杜洛命運

三名知情人士透露，掌控安全部隊的 Cabello 是川普決定暫時依賴的少數馬杜洛忠誠者之一。但美國擔心他可能扮演破壞者，因其鎮壓紀錄以及與 Rodriguez 的競爭關係。

消息人士稱，美國已透過中間人向 Cabello 傳達，若不配合，可能面臨與馬杜洛相同的命運。但對付 Cabello 存在風險，可能促使親政府的摩托車團體走上街頭，引發混亂。

Rodriguez 任命新軍事情報首長

Rodriguez 擔任代理總統後，任命 Gustavo González López 為總統榮譽衛隊和軍事反情報總局新任負責人。González López 因侵犯人權和貪腐受到美國和歐盟制裁，曾擔任委內瑞拉情報局長至 2024 年中。

目前尚不清楚這項任命是 Rodriguez 對執政黨強人 Cabello 的支持，還是顯示出裂痕。

國防部長也在目標名單上

兩名消息人士透露，國防部長 Vladimir Padrino 也在美國潛在目標名單上，他同樣受到美國毒品走私起訴並被懸賞數百萬美元。

美國司法部官員表示：「這仍是一項執法行動，我們還沒有完成。」

美國官員認為 Padrino 的合作對避免權力真空至關重要，因他指揮武裝部隊。消息人士稱，Padrino 不如 Cabello 教條，更可能聽從美國指示。

川普不信任反對派 選擇與馬杜洛舊部合作

消息人士透露，川普政府認定由諾貝爾和平獎得主 Maria Corina Machado 領導的反對派無法維持和平。川普希望局勢穩定，以便美國石油公司進入委內瑞拉龐大的石油儲備，並避免派遣美軍。

川普採納中情局的機密評估，認為馬杜洛的高級助手最適合在過渡期管理國家。美國官員擔心若強制實現民主交接，該國可能陷入混亂。

批評者譴責這是新殖民主義和違反國際法，這是自 1989 年入侵巴拿馬以來美國在拉丁美洲最大規模的干預。

美國要求數周內見成效

華盛頓目前將 Rodriguez 視為暫時掌權的最佳人選。消息人士稱，美國要求委內瑞拉領導人開放石油業、打擊毒品貿易、驅逐古巴安全人員，以及終止與伊朗合作。

美國希望在數周內看到進展。除了軍事威脅外，美國還可能查封 Rodriguez 存放在卡達的資產，但卡達官員否認這項說法。

消息人士表示，美國也在拉攏其他委內瑞拉官員，為建立服從華盛頓利益的政府開路。