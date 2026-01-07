鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-07 10:00

美國上周六 (3 日) 逮捕並拘留委內瑞拉總統馬杜洛的事件引發全球關注，儘管官方未明確動機，但專家直指一個鮮少被提及的因素：對「石油美元」全球影響力衰退的深切擔憂。

美逮捕委內瑞拉總統背後：一場圍繞「石油美元」霸權的隱密博弈（圖：Shutterstock）

《路透社》專欄作家 Jamie McGeever 周三 (7 日) 撰文指出，川普政府打算讓美國能源巨頭重啟委國低迷的石油產業，而掌控這一龐大產能不僅關乎能源市場，更可能重塑「石油美元」體系。

目前，委國石油日產量雖僅約 100 萬桶，但已探明儲量約 3000 億桶，佔全球 17%，為全球之最。

「石油美元」這一長期支撐美國全球金融霸權的工具，誕生於 1970 年代中期，當時美國與沙烏地阿拉伯達成協議，全球石油貿易以美元計價，為美元創造新需求，鞏固了美國的戰略、經濟與政治主導地位。

2002 年至 2008 年中期是「石油美元」鼎盛期，當時油價逼近每桶 150 美元。美國作為全球最大原油進口國，產油國透過石油貿易累積巨額順差，大量資金回流美國國債市場，壓低了美債殖利率與全球利率。

然而，2026 年的環境已截然不同。美國以頁岩油革命成為全球最大產油國，2021 年起轉為淨出口國，沙烏地阿拉伯等產油國也不再將盈餘投入美債，轉而填補國內預算赤字，加上中國崛起與地緣裂痕使得非美元計價的石油貿易佔比升至約 20%。

更顯著的變化是美元與油價的脫鉤。根據摩根大通數據，在 2005-2013 年期間，美元每升值 1%，導致布蘭特原油價格跌 3%，2014-2022 年影響縮至 0.2%，到了 2025 年美元甚至跟油價同步下跌。

面對美元全球地位與「石油美元」權力的雙重下滑，川普政府正強勢反擊，推廣美元掛鉤的「穩定幣」強化數位支付地位，威脅對尋求美元替代的金磚國家等加徵關稅，而控制委國石油儲備，正是其排擠中俄等馬杜洛政權盟友、重掌「石油美元」的關鍵一步。

大西洋理事會高級研究員 Hung Tran 說：「美國試圖維持美元在石油市場的核心貨幣地位。」