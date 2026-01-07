search icon



營收速報 - 國巨(2327)12月營收123.51億元年增率高達29.74％

鉅亨網新聞中心

國巨(2327-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣123.51億元，年增率29.74%，月增率0.7%。

今年1-12月累計營收為1,329.30億元，累計年增率9.26%。

最新價為253元，近5日股價上漲9.52%，相關零組件業上漲1.86%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+58237 張
  • 外資買賣超：+34130 張
  • 投信買賣超：+17764 張
  • 自營商買賣超：+6343 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 123.51億 30% 1%
25/11 122.65億 22% 8%
25/10 113.52億 8% -3%
25/9 116.81億 12% 9%
25/8 107.59億 4% 1%
25/7 106.47億 -3% -4%

國巨(2327-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為被動元件、電阻原料半成品。天線、主動元件。機器設備、零件製造及銷售。

