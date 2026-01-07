營收速報 - 國巨(2327)12月營收123.51億元年增率高達29.74％
今年1-12月累計營收為1,329.30億元，累計年增率9.26%。
最新價為253元，近5日股價上漲9.52%，相關零組件業上漲1.86%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+58237 張
- 外資買賣超：+34130 張
- 投信買賣超：+17764 張
- 自營商買賣超：+6343 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|123.51億
|30%
|1%
|25/11
|122.65億
|22%
|8%
|25/10
|113.52億
|8%
|-3%
|25/9
|116.81億
|12%
|9%
|25/8
|107.59億
|4%
|1%
|25/7
|106.47億
|-3%
|-4%
國巨(2327-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為被動元件、電阻原料半成品。天線、主動元件。機器設備、零件製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
