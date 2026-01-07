中裕跨足新世代自體免疫市場 攻4000億美元市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-07 19:34

中裕 (4147-TW) 今 (7) 日召開法說會，指出公司從愛滋病 (HIV) 療法跨足至新世代自體免疫疾病治療領域，積極開發 TMB-365 ADC(抗體藥物複合體)平台，搶攻 4000 億美元的市場商機。

中裕執行長張金明。(鉅亨網資料照)

中裕指出，TMB-365 ADC 平台利用 TMB-365 單株抗體精準靶向 CD4 + 免疫細胞，能將藥物載荷直接遞送治病灶細胞內部，此技術具備精準 HIV 治療以及次世代自體免疫疾病治療兩大應用。

長效 HIV 療法進度，中裕表示，旗下新藥 TMB-365/TMB-380 長效單株抗體組合，臨床 2b 試驗已在 2025 年 12 月完成首位受試者收治 (FPI)，預計今年上半年完成收案，目標今年底至明年初完成期中分析後，在明年下半年完成臨床 2b 試驗。