營收速報 - 創見(2451)12月營收30.58億元年增率高達241.98％
今年1-12月累計營收為171.25億元，累計年增率69.84%。
最新價為238元，近5日股價上漲10.46%，相關半導體業上漲11.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-8321 張
- 外資買賣超：+379 張
- 投信買賣超：-9456 張
- 自營商買賣超：+756 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|30.58億
|242%
|51%
|25/11
|20.23億
|146%
|17%
|25/10
|17.23億
|120%
|11%
|25/9
|15.46億
|89%
|20%
|25/6
|10.52億
|54%
|-5%
|25/5
|11.05億
|38%
|3%
創見(2451-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電腦等數位產品之記憶體擴充卡。電腦週邊產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
