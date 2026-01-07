search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 創見(2451)12月營收30.58億元年增率高達241.98％

鉅亨網新聞中心

創見(2451-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣30.58億元，年增率241.98%，月增率51.16%。

今年1-12月累計營收為171.25億元，累計年增率69.84%。

最新價為238元，近5日股價上漲10.46%，相關半導體業上漲11.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-8321 張
  • 外資買賣超：+379 張
  • 投信買賣超：-9456 張
  • 自營商買賣超：+756 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 30.58億 242% 51%
25/11 20.23億 146% 17%
25/10 17.23億 120% 11%
25/9 15.46億 89% 20%
25/6 10.52億 54% -5%
25/5 11.05億 38% 3%

創見(2451-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電腦等數位產品之記憶體擴充卡。電腦週邊產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收創見

相關行情

台股首頁我要存股
創見238+9.93%
美元/台幣31.521+0.02%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
創見

73.91%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
創見

73.91%

勝率

#營收獲利增加

偏強
創見

73.91%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
創見

73.91%

勝率

#穩定獲利股

偏強
創見

73.91%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty