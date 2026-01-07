鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-07 19:18

先進材料供應商宇川精材 (7887-TW) 將於 13 日以每股新台幣 76 元登錄興櫃，董事長郭文哲表示，隨著客戶需求增加，將在今年上半年啟動二廠動工，工程期約 2 年，二廠建置完畢後，產能預計將是現階段的 6 至 10 倍，同時也著手啟動一廠的騰籠換鳥計畫，有助提升半導體銷售比重。

宇川精材為國內少數專注於高純度有機金屬前驅物 (Metal Organic Precursor) 研發與製造的材料供應商，產品主要應用於原子層沉積 (ALD) 製程，可廣泛用於先進邏輯晶片、記憶體、微波及功率元件、顯示器及太陽能等領域，屬於技術門檻高、驗證期長且轉換成本高的半導體上游關鍵材料，一旦通過客戶製程驗證，合作關係具備高度穩定性與長期性，隨著先進製程與高效能運算持續發展，相關材料需求可望穩健成長。

在技術與服務布局方面，宇川精材已完成多項關鍵前驅物產品的量產與客戶驗證，包括 TSA、TMCTS、TMGa、TMAl、TMIn 等，並持續投入次世代製程所需材料的研發。公司同時建置通過 TAF (ISO 17025) 認證的超微量分析實驗室，具備從材料合成、純化、量產、分析、分裝到鋼瓶清洗與安全管理的一條龍服務能力，可提供客戶高可靠度的一站式材料解決方案，有效降低導入風險並提升供應穩定性。

在半導體供應鏈朝向「在地化、去風險化」發展的趨勢下，宇川精材持續深化與國內外晶圓廠及材料、氣體大廠的合作，並透過參與政府次世代半導體與新興科技應用計畫，加速材料國產化與製程驗證進程。

法人指出，隨著先進製程對 ALD 材料需求持續攀升，加上台灣半導體產業鏈完整、客戶黏著度高，宇川精材具備逐步擴大量產規模與提升市占率的有利條件。

宇川精材 2025 年前 11 個月營收新台幣 1.21 億元，已超越過去兩年總和，顯示產品導入與量產效益逐步顯現，雖目前仍處於策略性投資與擴產階段，但隨著核心產品進入穩定出貨、產線擴建完成及高毛利材料比重提升，法人普遍預期公司營運結構將持續改善。