營收速報 - 2026年1月8日台股大型公司12月營收一覽（新增24家）

鉅亨網新聞中心

本次公布12月營收一覽

截至台北時間2026年1月8日07:55，彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計38家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
太子-建材營造業 20.97億 80.2%
技嘉-電腦及週邊設備業 303.06億 72.2%
智邦-通信網路業 260.53億 67.7%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
亞昕-建材營造業 68.45億 14583.3%
太子-建材營造業 20.97億 249.4%
漢翔-航運業 45.82億 45.1%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達38家。其中營收年增大於 25％有11家，年增小於-20％有4家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 11家
大於50億 >= 0% 14家
大於50億 < 0% 9家
大於50億 <= -20% 4家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 120.17億 444.9%
太子-建材營造業 20.97億 80.2%
技嘉-電腦及週邊設備業 303.06億 72.2%
智邦-通信網路業 260.53億 67.7%
南電-電子零組件業 39.24億 46.6%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
亞昕-建材營造業 68.45億 14583.3%
太子-建材營造業 20.97億 249.4%
明泰-通信網路業 29.77億 59.8%
漢翔-航運業 45.82億 45.1%
東和鋼鐵-鋼鐵工業 50.50億 20.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股營收速報台股營收12月營收半導體業南亞科建材營造業太子

