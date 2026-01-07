鉅橡去年12月營收1.24億元改寫歷史同期新高 Q1估業績不淡
鉅亨網記者張欽發 台北
AI 帶動高階 PCB 需求，也讓 PCB 鑽孔墊材廠鉅橡 (8074-TW) 業績旺起來，鉅橡今 (7) 日公布最新營收資訊，2025 年 12 月營收以 1.24 億元創同期新高，月增 25.76%，年增 12.68%，主要因中國市場於十一長假後訂單陸續回溫，並出現部分遞延出貨效應，使 12 月出貨表現優於預期。
鉅橡 2025 年第四季營收 3.2 億元，季減 6.71%，年增 3.54%；全年營收爲 13.08 億元，年增 3.98%，改寫近三年新高。
同時，鉅橡在高階產品營收在積極提升之中，預估 2025 年第四季業績爲全年高峰，同時，高階產品的銷售營收比重將由 2024 年的 8%，提升到今年的 12%，估計 2026 年將進一步提升到 16%。
鉅橡進一步指出，第一季雖向來為產業淡季，但今年客戶端於農曆春節期間多採不休假或縮短假期方式，並提前自 1 月起展開拉貨，使今年第一季將呈現「不淡」態勢，公司也將全力衝刺產能與出貨，積極回應客戶拉貨需求。
鉅橡 2025 年第三季營收 3.43 億元，毛利率 23.03%，季增 2.64 個百分點，年減 0.84 個百分點，第三季稅後純益 3801 萬元，季增 3.57 倍，年增 55.33%，賺贏上半年總和，每股 0.47 元。鉅橡 2025 年 1-9 月營收 9.87 億元，毛利率 21.72%，年減 1.2 個百分點，稅後純益 6564 萬元，年減 10.57%，每股純益 0.81 元。
