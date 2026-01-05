鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-05 14:13

今 (5) 日國際金價持續維持高檔震盪，在美元走弱、地緣政治局勢緊張、制度性不確定性以及季節性流動性偏緊等多重因素推動下，黃金價格近期屢次刷新歷史新高紀錄。瑞銀認為，央行持續增持、ETF 資金流入增加及實體黃金需求走強，將為金價提供堅實支撐。若政治或金融風險進一步惡化，評估金價甚至有望衝上 5400 美元的高位。

瑞銀財富管理投資總監辦公室 (CIO) 發布最新報告，展現強烈看好態度，並指出這波強勁反彈已使黃金達到 1979 年以來表現最強的一年。

展望 2026 年，瑞銀分析，受實際利率下行、全球經濟不確定性上升以及美國中期選舉與財政壓力等政策變數驅動，黃金需求有望保持穩步增長。隨著市場對於美國財政可持續性的擔憂加深，央行與投資者正轉向青睞如黃金般無對手風險的實物資產。官方部門在推動市場發展中扮演關鍵角色，瑞銀預測，2026 年全球央行黃金淨購買量將從先前預估的 900 噸上修至 950 噸，顯示各國增持儲備意願依然強烈。

在投資面部分，瑞銀預期黃金 ETF 熱度將維持高位，2026 年資金淨流入預計達 825 噸，遠超 2010 年至 2020 年的年平均水準。儘管美國利率下行預期與政府債務壓力強化了黃金避險屬性，但瑞銀也提醒，若美國聯準會意外轉向鷹派，或大選後進入盤整期，金價仍可能面臨階段性下行壓力。