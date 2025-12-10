達麗聯手台鐵打造屏東站前住商新銳 謝志長：要建屏東地標建築
鉅亨網記者張欽發 台北
「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」今 (10) 日完成簽約，達麗建設 (6177-TW) 聯手台鐵打造屏東站前住商大樓，達麗建設董事長謝志長指出，此一公辦都更案預計達麗將投資 70-80 億元，營造工程施工期 3 年 6 個月，加上都更部分，全案將在 5 年完成。
謝志長並強調，達麗在此案將要建置出屏東的亮點，更要建造出屏東的地標建築。
「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」，緣起於屏北鐵路高架化，配合屏東縣政府地方發展政策，以都市更新權利變換方式整合活化車站周邊土地。本案基地面積約 8,850 平方公尺 (2681 坪)，土地權屬以台鐵公司為主並臨接部分私有地，基地形狀方整，位於車站東側站區街廓範圍，緊鄰交通轉運站、復興路及光復路，交通便利、機能完善，為市中心精華地帶，區位條件極為優越。
台鐵董事長鄭光遠指出，「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」未來發展得力於屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、臺鐵六塊厝車站及屏東科技產業園區，住商前景無限，預估完工後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈。
屏東火車站東側土地公辦都市更新案」建物，謝志長指出，以智能、生態、樂購與文化為 4 大理念，初步規劃興建 1 幢 3 棟地上 20 層、地下 4 層的住商大樓，其中地上 1-3 層規劃商場空間、第 4 層規劃住宅公設及綠平臺、5-20 層規劃住宅單元，將透過線型綠廊及綠平臺，創造雙鐵綠意的住商複合區。
