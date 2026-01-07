台股衝破三萬點回檔休息 若再爆大量專家示警了

財管中心 2026-01-07 16:46

台股連續三天一口氣衝上 30000 點後，今 (7) 日漲勢暫歇，權王台積電回檔整理，大盤終場終場跌 140 點，跌幅 0.46%，以 30435 點作收，不過成交金額爆出巨量 8530 億元，鉅亨贏指標專任技術分析講師 J 董分析，籌碼面來看今日資金多為散戶，需要注意如果大盤持續爆大量，回檔的風險也隨之增加！

台股今(7)日回檔修正。

今天大盤扣除掉台積電的影響，股市實際上還是上漲約 100 點，強勢族群除電子零組件及部分半導體外，面板、塑化、航運等傳產也是盤面亮點。

不過三大法人反手提款 298 億元，當中外資賣超 298 億元、投信賣超 84 億元，唯獨自營商買超 22 億元，J 董指出，《鉅亨贏指標》顯示加權指數為「突破」訊號第 11 天，沒有重大利空下應不易跌破。今日多為一般投資人進場或是當沖的短線交易，後續需觀察盤勢如進入整理，量能是否會逐步縮小，如果還是持續在 7~8000 億的大量，就要小心大幅回檔的風險！

