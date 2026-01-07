台股衝破三萬點回檔休息 若再爆大量專家示警了
台股連續三天一口氣衝上 30000 點後，今 (7) 日漲勢暫歇，權王台積電回檔整理，大盤終場終場跌 140 點，跌幅 0.46%，以 30435 點作收，不過成交金額爆出巨量 8530 億元，鉅亨贏指標專任技術分析講師 J 董分析，籌碼面來看今日資金多為散戶，需要注意如果大盤持續爆大量，回檔的風險也隨之增加！
今天大盤扣除掉台積電的影響，股市實際上還是上漲約 100 點，強勢族群除電子零組件及部分半導體外，面板、塑化、航運等傳產也是盤面亮點。
不過三大法人反手提款 298 億元，當中外資賣超 298 億元、投信賣超 84 億元，唯獨自營商買超 22 億元，J 董指出，《鉅亨贏指標》顯示加權指數為「突破」訊號第 11 天，沒有重大利空下應不易跌破。今日多為一般投資人進場或是當沖的短線交易，後續需觀察盤勢如進入整理，量能是否會逐步縮小，如果還是持續在 7~8000 億的大量，就要小心大幅回檔的風險！
什麼是《鉅亨贏指標》？
《鉅亨贏指標》為鉅亨網 APP 開發之投資選股工具
投資人可運用專家幫你設定好的選股參數，從 7 大面向 99 種選股策略中獲得每日的強、弱勢股清單，操作判讀交給策略公式。
詳情請洽官方帳號 (https://lin.ee/YgwOgvy)，以及鉅亨贏指標產品官網（https://events.cnyes.com/anuewin-25942）。
J 董提醒，投資人手上的持股如果飆漲的太快，建議要稍微減碼，先部分獲利了結，而當個股轉弱時，則果斷出場，中長線布局重點還是在台積電概念股，可以趁資金輪動回檔時分批進場! 可以參考《鉅亨贏指標》選股策略的「偏強機會股」以及「高檔出場訊號」來操作。
《鉅亨贏指標》線上免費課改版回歸
什麼時候適合出手、什麼時候該觀望
怎麼把贏指標，真的用在實際選股與決策上
課程時間：2026/1/24（週六）下午
報名連結：https://campaign.cnyes.com/lecture_cnYES/?lecture_id=395&utm_medium=news&openExternalBrowser=1
