鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-07 15:13

高盛集團周三 (7 日) 發表研究報告，預計中國主要股指在 2026 年將繼續錄得增長，不過預期漲幅將較 2025 年有所放緩。策略師指出，此次上調預期反映了對企業盈利擴張、政策措施以及新成長動能的堅定信心。

高盛看多2026年陸股：預計MSCI中國指數上看100點 滬深300達5200點(圖:shutterstock)

由 Kinger Lau 等策略師撰寫的報告預測，MSCI 中國指數預計到 2026 年底，將上漲 20% 至 100 點，而滬深 300 指數預計將上漲 12% 至 5,200 點。策略師們強調，2026 年的股市漲幅將「幾乎完全由盈利增長驅動」。

‌



盈利增長是高盛樂觀展望的核心要素。報告預計，中國企業的盈利增速將大幅提升，從 2025 年的 4% 加速至 2026 年和 2027 年的 14%。利潤增長將主要受到三大主題的有力支撐：人工智慧、「出海」以及反內捲政策。

儘管中國股市在 2025 年已累積可觀漲幅，滬深 300 指數上漲 18%；MSCI 中國指數上漲約 23%，但強勁的反彈動能，在 2026 年開局仍然延續。數據顯示，滬深 300 指數在 2026 年初已上漲 3.5%，觸及 4 年來最高。MSCI 中國指數上漲約 3.4% 至 3.6%，表現優於標普 500 指數。

在資金流動方面，高盛預計 2026 年南向資金淨流入的規模將再創歷史新高，達到 2000 億美元。同時，外國投資者預計也將改變對中國股票的低配倉位，潛在帶來 100 億美元的資金淨流入。

高盛對部分行業保持高配，持續看好人工智慧相關主題，在消費板塊中青睞服務型消費，並重點關注周期股中的材料行業，同時維持對保險業的超配觀點。