鉅亨網新聞中心 2026-01-08 15:00

中國股市在農曆新年假期後展現強勁走勢，分析師普遍預計股市將進一步上揚。

數據上，上證指數在罕見的 14 連陽後，已逼近 4100 點，再度刷新十年新高。同時，深證指數和以科技股為主的創業板指數也處於多年高點。市場交投活躍，滬深兩市成交額連續兩日超過 2.8 兆元人民幣。

‌



華鑫證券策略團隊認為，A 股的「春季攻勢」已經悄然開啟，並有望維持上升動能，預計這波行情可能延續到春節之後。

此輪行情的結構性特徵明顯，背後的核心驅動因素被認為隱藏在人民幣匯率的穩健走勢之中。前海開源基金首席經濟學家楊德龍指出，人民幣升值推高了中國資產的吸引力，並將助力 A 股和港股的牛市行情。

隨著美國經濟增速放緩，預計美聯準會將至少降息兩次，這會促使美元指數回落，進而推動人民幣等非美貨幣升值。人民幣匯率的升值趨勢，使境外投資者持有人民幣資產時，除了分享中國經濟成長紅利外，還能額外獲取匯兌收益，這顯著提升了 A 股在全球資產組合中的配置價值。

國際金融協會 (IIF) 數據顯示，2025 年前十個月，中國股市的外資淨流入額達 506 億美元，遠超 2024 年全年水準。人民幣的強勢曲線，同時也是強化國內居民增配權益資產信心的催化劑和放大器。

政策與基本面支撐行情持續

除了外資流入，市場的持續上漲也受到國內政策和基本面改善的支撐。分析師指出，地方政府專項債券發行加速、中央政府對公共項目的預算投資增加，以及政府支出數據的改善，都是推動股市繼續前進的關鍵因素。

宏觀政策方面，中央經濟工作會議明確，2026 年將實施適度寬鬆的貨幣政策和更積極的財政政策，旨在推動經濟穩定增長和物價合理回升。經濟學家預期，隨著物價有望回到正增長區間，市場將擺脫通縮風險，形成良性通脹，有利於提振投資者信心。

結構性牛市：資金聚焦科技與成長

值得注意的是，這輪行情並非指向一場情緒驅動的全面「瘋牛」，而是呈現出高度的選擇性。資金流向主要聚焦於科技敘事清晰和產業基礎紮實的領域。申萬宏源將此輪行情概括為「基本面週期性改善 + 科技產業趨勢新階段 + 居民資產配置向權益遷移」的共振。