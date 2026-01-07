鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-07 15:09

台股今 (7) 日受獲利了結賣壓影響，指數震盪回檔，權值股普遍熄火。然而，資金明顯轉進海外科技題材，其中聚焦「顛覆式創新」的主動中信 ARK 創新 (00983A-TW) 逆勢上漲，在 CES 2026 釋出的利多與相關個股漲勢帶動下，今天盤中湧現買盤，成交量顯著放大，股價突破季線反壓，成為盤面亮點。

黃仁勳喊物理AI落地 這檔顛覆式創新ETF帶量攻堅。(圖：shutterstock)

輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳在 CES 展會上明確宣告，AI 已跨越單純的數位理解，正式邁入理解重力、空間與摩擦的「物理 AI(Physical AI)」時代。黃仁勳指出，機器人產業已迎來屬於自己的「ChatGPT 時刻」，未來 AI 將從螢幕走入工廠與街道，成為具備實體行動力的智慧體。這番言論直接點燃了市場對機器人與自動化供應鏈的熱情。

作為 00983A 第一大持股 (權重約 9.5%) 的特斯拉 (Tesla)，正是這波「物理 AI」浪潮的領頭羊。市場分析指出，馬斯克將特斯拉定位為 AI 機器人企業的願景正在兌現，公司已證實今年 4 月將於德州啟動無人計程車 (Cybercab) 量產。此外，特斯拉的人形機器人 Optimus 近期展示細膩的動作，甚至能執行複雜任務，預計今年發布更進階版本。近期股價雖有拉回，但近半年來特斯拉仍漲近 5 成。

此外，機器人領域也受到美國政府政策支持。中國信託投表示，有鑑於機器人將被視為與中國競爭的關鍵領域，企業正尋求聯邦資金與稅務優惠等協助；外資機構巴克萊也稱，白宮計畫頒布機器人相關行政命令，預計對企業提供具體支持。

中國信託投信指出，00983A 的投資組合不僅壓寶終端產品，更涵蓋了「物理 AI」所需的完整生態系。除了特斯拉外，該基金前十大持股還包括提供 AI 大數據分析的 Palantir、半導體測試機器人巨頭 Teradyne，以及 AI 晶片設計大廠 AMD。

00983A 經理人唐祖蔭表示，隨著黃仁勳高喊 AI 進入實體世界，機器人與自動駕駛將是下一波兆元級市場。00983A 連兩日日出量上漲並站上季線，顯示市場資金認同度提高，對於想參與這波 AI 實體化變革的投資人而言，是值得留意的佈局標的。