2026-01-07

2026 年開紅盤以來，台股連續 3 個交易日創新高，使得今年來大盤已上漲 5.57%，但創高後，許多投資人難免居高思危，今 (7) 日大盤面臨回檔壓力，一度跌至 30306 點，值得注意的是，可作為存股訴求的半導體高息 ETF－群益半導體收益 (00927-TW) 盤中逆勢上漲 2.7%，股價最高來到 23.71 元，創掛牌以來新高。00927 本季配息大躍進升至 0.91 元，預估年化配息率近 16.7%，為投資人送上新春大禮包。

統計台股高息 ETF 在大盤創高期間今年來表現，00927 累計上漲 5.72% 成為唯一勝大盤表現的台股高息 ETF。法人指出，像 00927 這類台股半導體收益 ETF 是投資人可多加善用的工具，既能掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，一舉兩得。

財富管理專家表示，00927 是全台第一檔可作為存股訴求的半導體高息 ETF，藉由指數精準篩選出獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。2025 年在 AI 引領市場行情下，台灣半導體股表現亮眼，觀察台股高息 ETF 在 2025 年的表現，00927 全年上漲近 28.24% 拔得頭籌。

再觀察 2025 年 00927 的配息紀錄，更是次次填息，可說是讓投資人股息、價差雙頭賺。00927 去年四個季度分別配息 0.37、0.37、0.22、0.22 元，本季配息金額衝上 0.91 元，預估年化配息率近 16.7%。

這次 00927 配息躍升，不僅是給投資人帶來大驚喜，也突顯產業與高息策略的結合，能提供投資人一次滿足產業配置與存股收益的投資需求。除息日訂於 1 月 19 日，因此想參與 00927 本次領息的投資人，最晚需在 1 月 16 日買進。

00927 經理人謝明志強調，目前全球 AI 應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在 IT 及 AI 應用仍極具競爭優勢，目前四大 CSP 與主權基金的資本支出對於 AI 伺服器部分仍持續增長，加上 CSP 同步發展其自己的 ASIC 晶片，可望為台廠帶來相關 AI 商機，預期未來將為 NV 系統與 ASIC 陣營同步發展格局。

在 AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。因此，面對 AI 位處台股高成長賽道，短線若有震盪回檔，皆是布局長線投資的好時機。