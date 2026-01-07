鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-07 18:36

台股連續創高後，今 (7) 日漲多回檔，權王台積電跌逾 1%，台股類型的主動式 ETF 普遍拉回，然而，盤面上出現「台美股脫鉤」景象，受 AI 儲存巨頭 SanDisk(SNDK-US) 6 日股價暴漲逾 27% 激勵，投資全球的主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW) 股價同步走強，成為今日市場最吸睛的避風港。

台美股脫鉤！SanDisk噴漲27% 00990A重倉AI儲存設備股價同嗨。(圖：shutterstock)

輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳於 CES 電子展演講中，特別點名 AI 運算對「儲存與高速記憶體」的極致需求，引發資金瘋狗浪。SanDisk 6 日股價噴發 27.56%，記憶體大廠美光 (Micron) 同步大漲 10.02%。

‌



這股漲勢直接激勵到重倉 AI 儲存設備的海外主動式 ETF，00990A 憑藉精準配置 SanDisk 與美光，在台股下跌百點之際，逆勢收漲 1.65%。此外，聚焦海外股票的主動摩根美國科技 (00989A-TW)、主動台新龍頭成長 (00986A-TW)、主動中信 ARK 創新 (00983A-TW)，今天股價也逆勢走高。

法人分析，台股領漲族群相對集中，台股主動 ETF 持股為求績效表現，持股大多大同小異，再加上僅聚焦台股，容易齊漲齊跌。AI 已成為投資關鍵字，在產業策略上除了滿手台積電，也需納入主要技術發展重鎮的歐美地區。相較之下，00990A 鎖定美國、日本與台灣的 AI 全球供應鏈，透過主動選股成功捕捉到 SanDisk 這波爆發性成長。

事實上，00990A 自募集以來即展現高人氣，規模直逼 200 億元海外上限，成為 2025 年主動式 ETF 募集王。掛牌後憑藉優異績效，近兩周投資人數分別以 1.7 萬與 1.8 萬人蟬聯全市場主動型之冠，顯示投資人已意識到「AI 投資不能只有台積電，更要納入全球核心技術領袖。」

法人分析，AI 題材已由單純的晶圓代工，擴散至 AI PC、儲存裝置 (SSD/NAND) 等多元商機。在台股領漲族群過於集中的當下，配置如 00990A 等具備全球視野的主動式 ETF，不僅能避開台股單一市場波動，更能領先指數掌握如 SanDisk 般的飆股契機，在 AI 浪潮中立於不敗之地。