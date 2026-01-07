search icon



營收速報 - 旺宏(2337)12月營收26.32億元年增率高達44.94％

鉅亨網新聞中心

旺宏(2337-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣26.32億元，年增率44.94%，月增率7.69%。

今年1-12月累計營收為288.80億元，累計年增率11.58%。

最新價為57.6元，近5日股價上漲35.23%，相關半導體業上漲11.28%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+63398 張
  • 外資買賣超：+57789 張
  • 投信買賣超：+6886 張
  • 自營商買賣超：-1277 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 26.32億 45% 8%
25/11 24.44億 25% -8%
25/10 26.52億 24% -9%
25/9 29.03億 9% 14%
25/8 25.57億 -5% -7%
25/7 27.54億 14% 25%

旺宏(2337-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件，及其系統應用產品之。研究發展、設計、製造、測試、銷售及顧問諮詢。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收旺宏

台股首頁我要存股
旺宏57.6+9.92%
美元/台幣31.526+0.03%

