營收速報 - 旺宏(2337)12月營收26.32億元年增率高達44.94％
今年1-12月累計營收為288.80億元，累計年增率11.58%。
最新價為57.6元，近5日股價上漲35.23%，相關半導體業上漲11.28%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+63398 張
- 外資買賣超：+57789 張
- 投信買賣超：+6886 張
- 自營商買賣超：-1277 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|26.32億
|45%
|8%
|25/11
|24.44億
|25%
|-8%
|25/10
|26.52億
|24%
|-9%
|25/9
|29.03億
|9%
|14%
|25/8
|25.57億
|-5%
|-7%
|25/7
|27.54億
|14%
|25%
旺宏(2337-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件，及其系統應用產品之。研究發展、設計、製造、測試、銷售及顧問諮詢。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
