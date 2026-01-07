鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-07 12:11

散熱廠雙鴻 (3324-TW) 受惠 AI 伺服器液冷散熱系統出貨帶動，12 月營收 28.22 億元，第四季營收 75.95 億元，2025 全年營收 232.8 億元，單月、單季與全年營收同步創下歷史新高紀錄。

雙鴻AI伺服器液冷散熱系統出貨帶旺2025營收232億元寫新猷。(圖：shutterstock)

雙鴻 12 月營收 28.22 億元，月增 15.47%，年增 1.08 倍，連續 4 個月創高；第四季營收 75.95 億元，季增 27.49%，年增 84.09%；累計 2025 全年營收 232.8 億元，年增 47.57%。

觀察雙鴻 2025 年各業務營收比重，伺服器相關營收占比已提升至 57%，PC 占 27%，VGA 占 14%，其他占 2%，其中，伺服器成長幅度最大，年增超過 1 倍。

雙鴻指出，今年成長動能仍來自液冷產品，且第一季出貨動能仍強勁，第一季有望淡季不淡，預估將與去年第四季持平，全年則呈現逐季成長趨勢。另外，泰國新廠將於今年上半年加入量產行列，預期將進一步擴大液冷產品貢獻，推升液冷營收比重再向上。