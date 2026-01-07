search icon



營收速報 - 華票(2820)12月營收2.22億元年增率高達29.71％

鉅亨網新聞中心

華票(2820-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣2.22億元，年增率29.71%，月增率-16.6%。

今年1-12月累計營收為29.79億元，累計年增率33.06%。

最新價為16.45元，近5日股價下跌-2.37%，相關金融保險上漲0.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1260 張
  • 外資買賣超：-1204 張
  • 投信買賣超：-94 張
  • 自營商買賣超：+38 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 2.22億 30% -17%
25/11 2.66億 81% 12%
25/10 2.37億 35% -10%
25/9 2.64億 53% 12%
25/8 2.37億 -6% -28%
25/7 3.27億 48% -10%

華票(2820-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H102011票券金融業。H301011證券商（不含營業廳）。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


