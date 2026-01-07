營收速報 - 華票(2820)12月營收2.22億元年增率高達29.71％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為29.79億元，累計年增率33.06%。
最新價為16.45元，近5日股價下跌-2.37%，相關金融保險上漲0.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1260 張
- 外資買賣超：-1204 張
- 投信買賣超：-94 張
- 自營商買賣超：+38 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|2.22億
|30%
|-17%
|25/11
|2.66億
|81%
|12%
|25/10
|2.37億
|35%
|-10%
|25/9
|2.64億
|53%
|12%
|25/8
|2.37億
|-6%
|-28%
|25/7
|3.27億
|48%
|-10%
華票(2820-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為H102011票券金融業。H301011證券商（不含營業廳）。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
