鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-07 12:56

金屬中心宣布，與長庚醫療財團法人、長庚醫學科技公司簽署合作備忘錄，建立長期策略合作夥伴關係，透過合作平台與定期交流機制，持續深化臨床端與產業端的協作，推動創新醫材研發、臨床驗證與產業化應用，

金屬中心表示，長庚醫療財團法人為國內規模最大之醫療體系之一，長期深耕臨床醫療、醫學研究與教學發展，旗下醫院涵蓋北中南多個院區，具備完整醫療量能與豐富臨床資料基礎。近年積極投入智慧醫療與精準醫療應用，並作為國內重要的臨床驗證與創新醫材應用場域。

‌



而長庚醫學科技公司為長庚體系推動醫療科技研發與產業化的重要平台，專注於醫療器材、智慧醫療系統及臨床需求導向之技術商品化發展，並致力於創新醫療技術導入實際臨床應用，加速醫療科技成果轉譯。



金屬中心董事長劉嘉茹表示，中心長期深耕醫材研發、臨床整合與產業推動，具備從產品設計、精密加工到系統整合能量，以及臨床前驗證與法規輔導等一條龍服務能力，涵蓋範圍從高階植入醫材、數位醫材、手術導航與 AI 臨床應用等。