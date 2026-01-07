鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-07 12:51

2026 年新年伊始，美國總統川普再次將目光投向北極地區，公開表示對於取得格陵蘭島的強烈興趣，引發國際社會震動。

北極資源與航道之爭！美考慮軍事等多方案取得格陵蘭 丹麥及歐洲多國強硬反對（圖：Shutterstock）

川普在上周六 (3 日) 派兵抓獲委內瑞拉總統馬杜洛隔日便宣稱，從國安角度出發，「美國需要格陵蘭」，白宮顧問 Stephen Miller 隨後強調控制格陵蘭對保障北極安全和北約利益至關重要。

兩天過後，白宮進一步暗示不排除使用武力實現這一目標，稱總統正在評估「一系列選項」且動用武裝部隊「始終是一個選項」。

此番言論迅速激起格陵蘭和丹麥的強烈反應。格陵蘭總理 Jens Frederik Nielsen 周一 (5 日) 回應稱「夠了就是夠了」，明確拒絕美方施壓與吞併幻想，丹麥總理 Mette Frederiksen 則呼籲特朗普停止威脅，並指出相關言論必須被嚴肅對待。

歐洲多國迅速表態支持格陵蘭和丹麥的主權，北歐、波羅的海國家及英法領袖均重申對其領土完整的承諾，但在這表面團結的背後，歐洲各國對美方行動的真正意圖充滿憂慮。

儘管直接吞併的可能性較低，但川普政府對格陵蘭的戰略興趣顯然超出臨時起意。此前有報導指出，美方試圖透過雙軌策略改變格陵蘭現狀，一方面煽動格陵蘭獨立運動，加劇其與丹麥的矛盾，另外又探討與格陵蘭直接達成協議的可能性。

去年 3 月，美國副總統范斯訪問格陵蘭時批評丹麥治理不力，暗示支持其獨立，川普上月又任命路易斯安那州州長 Jeff Landry 為格陵蘭事務特使，被視作將格陵蘭視為獨立實體的信號。

此外，美國情報機構加強對格陵蘭獨立運動的監視，引發丹麥多次外交抗議。

同時，美方被曝考慮向格陵蘭提出「自由聯繫條約」(COFA)，該協定模式曾用於太平洋島國，允許美軍自由行動並附贈貿易優惠。對此丹麥反駁稱格陵蘭早就設有美軍基地，美方現有行動空間充足，但若大幅增兵仍需要丹麥同意。

儘管格陵蘭政府迄今拒絕直接談判，川普仍將此事類比房地產交易，聲稱可為當地帶來繁榮。》

英國《經濟學人》分析指出，川普的舉動延續其「門羅主義」邏輯，即以排除外部勢力、強化美國在西半球影響力為核心。他公開稱格陵蘭戰略價值顯著，「遍布俄羅斯和東方大國船隻」，透露出對北極資源與航道控制的野心。

然而，這種單邊行動進一步暴露美國與歐洲盟友的裂痕。德國外長甚至引用北約《第五條》稱格陵蘭應受保護，而防範對象竟是美國自身野心。

格陵蘭本土對此充滿警戒。支持獨立的議員 Kuno Fencker 直言格陵蘭已被置於「門羅主義」範圍內，暗示對美方干預的熟知與無奈。