全球最大資源公司將誕生？兩礦業巨頭力拓與嘉能可洽談併購
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
全球礦業巨頭力拓 (Rio Tinto) 正與瑞士大宗商品巨頭嘉能可 (Glencore) 進行併購談判，若雙方最終達成全面收購協議，這筆交易將創造出一家市值超過 2,000 億美元的「採礦巨獸」，並超越目前的龍頭必和必拓 (BHP)，成為全球規模最大的資源集團。
這項潛在交易的主要驅動力來自於對銅金屬的強勁需求。隨著全球能源轉型、人工智慧及國防開支增加，銅價近期已飆升至歷史新高。併購嘉能可將使力拓大幅擴張其銅產量，並獲得其覬覦已久的智利 Collahuasi 礦場股權。
嘉能可執行長 Gary Nagle 曾表示，兩家公司的結合，是當前行業中「最顯而易見的交易」。
然而，這場聯姻仍面臨顯著障礙。分析師指出，力拓在 2018 年已全面退出煤炭業務，而嘉能可目前仍是全球最大的煤炭生產商與出口商之一，這使得力拓接手其資產的意願受到質疑。此外，嘉能可龐大的大宗商品交易部門與力拓專注於生產的經營文化也存在顯著差異。
受消息面影響，力拓在雪梨與倫敦的股價分別下跌超過 5.5% 與 6.6%，反映出投資人對交易細節不透明的擔憂；而嘉能可在紐約的股價則上漲 8.8%。
根據英國併購規則，力拓面臨時間壓力，必須在 2 月 5 日前決定是否提出正式報價，否則須放棄收購。這項交易若成功，將成為採購行業史上規模最大的併購案。
