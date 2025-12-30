鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-30 16:20

在鎳生產國印尼宣布計畫減產以提振價格後，鎳價創下今年 3 月以來新高。

鎳價創9個月新高 因印尼宣布2026年削減產量、供應收緊 (圖:shutterstock)

鎳價在倫敦金屬交易所 (LME) 漲幅高達 4.7%，達到每噸 16,560 美元，延續了自 12 月中旬以來，隨其他金屬上漲的趨勢。

‌



鎳是一種用於不銹鋼和電動車電池的金屬，自從印尼在 2020 年實施鎳出口禁令以來，藉由中國支持的投資，印尼的鎳產量和市場份額顯著增加，從 2020 年的 31.5% 躍升至 2024 年的 60.2%。印尼的鎳產量在過去十年中激增，占全球總量的近 70%。S&P Global Energy CERA 分析師預測，到 2035 年，印尼的市場份額預計將達到 74.1%。

由於替代化學材料的興起，電池行業的需求持續低迷，鎳仍然是今年倫敦金屬交易所表現最差的金屬之一。儘管鎳價在今年大部分時間都處於低迷狀態，但印尼的鎳供應量仍在持續成長，導致倫敦金屬交易所追蹤的庫存迅速增加。

印尼能源和礦產資源部長 Bahlil Lahadalia 近日證實，印尼計畫在 2026 年削減鎳產量，以支持價格、增加政府收入，並打擊對環境有害的經營。

接下來，印尼計畫透過採礦配額 (RKABs) 方式，實施 2026 年的減產計畫。政府最初在 2023 年引入了 3 年期的 RKAB 配額，旨在減少繁文縟節和防止國內鎳儲備枯竭。然而，該政策於 10 月 3 日被逆轉，成為解決價格波動、供應過剩和監管漏洞的廣泛策略的一部分。

CERA 鎳分析師 Joenelle Donato 表示，這項逆轉「允許政府透過監管生產，來利用鎳市場的波動性」，從而有可能增加政府收入。新的制度要求公司重新申請 2026 年和 2027 年先前發放的配額，並且必須為礦山復墾撥款。