〈CES 2026〉華碩獲8項CES 2026創新獎肯定 AI筆電領銜奪冠

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-07 14:22

華碩 (2357-TW) 於 1 月 7 日宣布在全球消費性電子展中大放異彩，一舉奪下 8 項 2026 CES 創新獎。本次獲獎產品涵蓋 AI 筆記型電腦、電競主機板、顯示器及創作者系列，獲獎類別橫跨電腦硬體、永續發展、人工智慧及影像等六大領域，充分展現集團創新研發的深度與廣度 。

華碩獲8項CES 2026創新獎肯定 AI筆電領銜奪冠。(圖：華碩提供)

獲獎陣容由 ASUS Zenbook 系列 AI 筆電領軍，其中 Zenbook S14 採用高科技陶瓷鋁合金材質，搭載 Intel Core Ultra 系列 3 處理器並兼顧環境永續設計 。

另一款 Zenbook A16 則內建 Snapdragon X2 Elite Extreme 處理器，擁有高達 80 TOPS 的 NPU 算力，展現強大的 AI 運算效能與長效續航力 。此外，雙螢幕 AI 筆電 Zenbook DUO 也憑藉 50 TOPS 算力與靈活的多工模式獲得評審青睞 。

在電競與創作者領域方面，ROG Swift OLED 顯示器以 540Hz 原生更新率及 0.02 毫秒極速反應時間，鞏固其在全球 OLED 遊戲螢幕市場的市占領先地位 。

ProArt 系列則推出與 GoPro 聯名設計的筆電 PX13 及專業校色器，透過軟硬體整合優化創作者工作流程，滿足影像製作的高標準需求 。

華碩共同執行長許先越指出，本次獲獎肯定公司致力於打造隨處可得的智慧生活願景 。他強調華碩將持續在運算、電競與永續發展等領域推進創新，提供全方位的 AI 體驗並為多元科技應用帶來深具影響力的解決方案 。