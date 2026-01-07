〈CES 2026〉群聯推大容量PCIe Gen5 SSD控制晶片 搶AI工作站需求

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-07 12:01

NAND 控制晶片暨 NAND 儲存解決方案大廠群聯 (8299-TW) 獲輝達 (NVDA-US) 入列背板後，也於 CES 2026 發表最新產品 E37T PCIe Gen5 SSD 控制晶片，搶攻主流市場，整體效能較前一代提升 38%，也同時推出大容量版本的旗艦級 E28 PCIe Gen5 SSD 控制晶片，以滿足高階遊戲與 AI 工作站等需求。

群聯於CES展示 PCIe Gen5 SSD儲存技術 重新定義使用者資料儲存體驗

群聯最新 E37T PCIe Gen5 SSD 控制晶片 以同級最佳的能源效率為核心設計，再加上為回應市場對高性價比解決方案的需求，在架構上相較前一代進行多項關鍵優化，包含支援最新 3D NAND 並可達最高 4800 MT/s 傳輸速度，整體效能提升達 38%，更在效能與成本之間取得最佳平衡。

此外，E37T 採用無 DRAM 設計與 4 通道架構，適合單面 PCB 設計，可支援 M.2 2280、2242 與 2230 等小型化規格，特別適用於筆電、掌上型裝置與空間受限的系統，在不犧牲效能的前提下，滿足輕薄化與高效能需求。

除了 E37T 以外，群聯也更新旗艦級 E28 PCIe Gen5 SSD 控制晶片的容量。E28 專為高階遊戲與工作站等重度應用打造，憑藉領先業界的傳輸速度榮獲多項肯定，並進一 步推出 8TB 大容量版本，持續擴展高效能儲存市場版圖。

群聯執行長潘健成表示，隨著 PCIe Gen5 SSD 正式進入消費型裝置與小型化系統平台，市場不再只追求極致效能，而是同時重視功耗、成本與實際使用體驗。群聯長期深耕自有控制晶片研發、韌體與 NAND Flash 儲存模組整合架構，讓公司能針對不同裝置形態與應用需求，提供最合適的儲存解決方案。

從旗艦級的 E28 到最新推出的主流市場的 E37T，群聯的目標是讓次世代儲存效能真正落地，為更多使用者帶來更快速、 更即時且更可靠的高速儲存體驗。

群聯 E28 為旗艦級 PCIe Gen5x4 NVMe 2.0 SSD，專為硬體玩家與專業應用環境設計， 滿足對極致效能、能源效率與可靠度的最高要求。E28 採用台積電 (2330-TW)(TSM-US) 先進 6 奈米製程，可提供最高 14.9 GB/s 連續讀取與 14 GB/s 連續寫入的卓越表現，大幅縮短遊戲載入 時間，並加速內容創作與工作站等高負載應用。

E28 在功耗與散熱表現上亦有顯著提升， 即使在高階筆電中也能維持長時間穩定的高效能輸出。搭配最新 3D TLC NAND、8 通道 設計、DRAM 快取與 NVMe 2.0 支援，E28 為 PCIe Gen5 SSD 樹立全新效能標竿。

群聯 E37T 是一款兼顧成本與效能的 PCIe Gen5x4 NVMe 2.0 SSD 控制晶片，主動功耗低於 2.3W，展現領先業界的能源效率表現。E37T 專為 PC OEM、系統整合商與行動平台最佳化，可提供最高 14.7 GB/s 連續讀取 與 13.0 GB/s 連續寫入，以及高達 200 萬 IOPS 的 4KB 隨機效能。

再者，其 DRAM-Less 與 4 通道的設計有效降低功耗與熱量， 非常適合次世代輕薄筆電與行動遊戲裝置，在小型化系統規格中實現高效能資料讀寫體驗。

群聯 Pascari X201 與 D201 企業級 SSD 完整涵蓋資料中心從極致效能到高容量、高效率的多元需求。Pascari X201 專為 AI 訓練、資料分析、高頻交易與 HPC 等高強度 工作負載打造，提供超低延遲、高吞吐量與兼具能源效率的高可靠度表現。