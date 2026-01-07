鉅亨網編輯林羿君 2026-01-07 12:00

日本媒體報導，日本核能監管機構一名員工在中國遺失一支內含機密資訊的手機，正值東京當局正努力重建大眾對核能信心的關鍵時刻，無疑是一記打擊。

重啟核電關鍵時刻出大包！日核能官員傳在上海遺失機密手機。(圖:shutterstock)

一名日本原子能規制委員會（NRA）官員表示，該會無法排除由公務配發裝置外洩資訊的可能性，並已在去年 11 月事件發生時，向日本個人資料保護委員會通報。

這名員工通報 NRA，手機內存有機構人員的姓名與聯絡方式等資訊，可能是在機場遺失。由於屬於私人行程，官員未透露手機是在何國遺失。共同社報導，該名員工在發現手機遺失後，曾聯繫上海一處機場，但未能尋回。

這起事件是近期一連串失誤中的最新一例，恐進一步削弱外界對核能監管的信任，尤其在日本正推動重啟停擺核反應爐之際。2023 年，營運全球最大核電廠的東京電力公司曾有員工將一疊文件放在車頂後駕車離去，導致文件遺失。

此外，5 日也有一家主要地區電力公司宣布，在彙整關鍵安全數據的過程中可能涉及不當行為，這恐怕將進一步延宕其核電廠重啟時程。