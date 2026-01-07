鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-07 16:10

在蘭特走強和金屬價格飛漲的推動下，南非基準股票指數的市值已攀升至自 2019 年以來最高。

南非股市市值創2019年新高 蘭特與黃金推動市場突破5000億美元(圖:shutterstock)

約翰尼斯堡證券交易所的市值，周二 (6 日) 已超越 5000 億美元大關。此一里程碑意味著南非市場規模超越了同期包括挪威、馬來西亞和土耳其在內的國家市場。

‌



南非基準股指去年飆升了 38%，創下自 2005 年以來的最佳年度表現。其中，貴金屬和礦業股指數是漲幅的主要貢獻者。同時，蘭特兌美元匯率走強了 14%，使得該股指以美元計算的漲幅，達到驚人的 57%。

這波強勁的漲勢目前沒有任何放緩的跡象。今年以來，隨著蘭特和黃金價格持續上漲，股票指數已進一步獲得上漲 2%。蘭特兌美元匯率周二持續升至 16.31，達到 3 年多以來最強。

對於蘭特的未來走勢，法國興業銀行策略師 Kenneth Broux 等人認為，蘭特下一個關鍵目標區間介於 16.10 至 15.90 之間。若蘭特達到這些價位，將繼續支持南非股票的美元回報保持旺盛。

此外，商品市場的趨勢預計將為南非股市提供進一步的支撐。貝萊德國際主題投資主管 Evy Hambro 指出，由於全球貨幣購買力持續走弱，黃金價格預計將維持其上漲勢頭。Hambro 補充說，礦業公司的股價尚未完全追上金屬價格的上漲勢頭。