鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-06 22:19

「AI」成為近兩年來投資關鍵字，全球股市因 AI 需求成長頻創新高，台股更於 2026 年開年旋即衝破 3 萬大關，全台首檔聚焦 AI 新經濟投資的主動式 ETF - 主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW) 追加募集 200 億元額度已獲央行同意，預計自 1/8 起釋放至次級市場。

00990A 於募集期間，寫下「首次募集即達近 200 億上限」紀錄，被市場封為主動式 ETF 募集王，2025 年 12 月底掛牌後，強勢空降交易排行榜冠軍；據最新集保結算所統計，00990A 自掛牌後分別以單周增 1.7 萬人、1.8 萬人，連兩周投資人數增加冠軍，顯見 AI 主題投資熱度。

據最新持股清單，00990A 除手握輝達、Google 等 AI 標配，也為投資人選配 AI 數位廣告 AppLovin、AI 金屬材料三井金屬等題材，台股部分則有台達電、台積電等，目前美股比重約 66%、台股 16%、日股 7%。

法人分析，全球股市動能聚焦 AI，首富馬斯克更預言 AI 將幫助美國實現 GDP「雙位數增長率」。在這波浪潮下，聯準會更將 AI 生產力提升納入經濟前景評估。各大軟硬體廠商皆投入大量資金於 AI 研發，各國政府視 AI 為國家重要戰略，都將持續推動 AI 發展及應用落地。