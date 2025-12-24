鉅亨網記者吳承諦 台北
全球電競與 AI 能源科技領導品牌微星 (2377-TW) 今年以主題展區 《阿龍的電車浪漫旅》 亮相《2026 台北新車大展》，不僅展示電動車充電整合解決方案，更透過體驗式設計，回應市場對實際使用情境的關注。
微星本次展出聚焦 Eco Series 智慧家用及商用充電整合方案、EZgo 可攜式充電樁以及 Hyper 80 Dual DC 快充，以沉浸式互動方式，呈現 MSI 從電競跨足能源科技後，對系統整合與使用者體驗的整體思考。
微星表示，旗下 Eco Series 智慧家用 AC 充電樁 榮獲 2026 台灣精品獎（Taiwan Excellence Award） 肯定，為目前 全台唯一獲獎的家用充電設備。Eco Series 在台灣家用單相電 220 V 的供電條件下，最高可支援 11 kW（48 A） 輸出；並具備 Solar Ready 架構，支援與逆變器溝通的 Modbus 通訊協定，有利與太陽能綠電系統進行整合，預計最快明年初在台灣上市。
在系統層面，Eco Series 整合 aConnect（App 操控）、eConnect（EMS 能源管理） 與 qConnect（QR Pay 快速支付） 三大平台，串連裝置控制與能源管理流程，讓電動車充電從單一動作，提升為可管理、可最佳化的能源使用體驗。
可隨時切換電源線的 EZgo 可攜式旅充，亦為微星本次展出的重點產品，支援家用三孔插座與 NEMA 14-50 高功率插座，最高充電速度達 7 kW，可同時滿足家庭充電與長途旅行補電需求。
微星科技充電儲能事業部協理葉盈廷表示：「電動車充電不只是單一設備，而是一套需要被整合、被管理，也必須被理解的系統。微星將過去在電競與 AI 領域累積的研發經驗，完整導入 EV 充電應用，從硬體設計到軟體平台，持續打造更智慧、更可靠的充電解決方案。」
微星本次展區以「電車浪漫旅」為概念，透過情境化設計與互動展示，呈現不同電動車充電應用場景。參觀者可依循展區動線，逐步體驗家用、商用與行動充電的實際使用情境，協助建立對充電流程與應用差異的整體理解。
微星表示，隨著電動車市場進入應用深化階段，「充電體驗」將成為影響使用者選擇的重要關鍵。未來 MSI 將持續以電競與 AI 系統研發為基礎，深化 EV 充電設備與能源管理系統的整合，並透過更貼近日常使用情境的展示與應用，拓展電動車充電的實際場景。
