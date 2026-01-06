鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-06 20:55

金管會證期局與中央銀行今 (6) 日分別公布 2025 年 12 月外資動向統計，證期局資料顯示，外陸資去年賣超台股 4744 億元，淨匯入 368.48 億美元創歷史次高，12 月「淨匯入」約 44 億美元，但央行統計卻得出「淨匯出」36 億美元的結論，雖然數據乍看出現矛盾的落差，央行外匯局長蔡烱民解釋，主因在於兩單位對於「本金」與「盈餘股利匯出」的計算基準不同。

根據證期局數據，12 月份外陸資淨匯入 44 億美元，此數字為自民國 2021 年以來同期第 4 大淨匯入，反映外資用於投資股市的「本金」仍具動能；2025 年外陸資累計淨匯入 368.48 億美元，創歷史次高紀錄。

‌



然而，蔡烱民指出，若從整體資金流向 (Cash Flow) 來看，外資在 12 月雖然匯入了本金 44 億美元，但同時也領取並匯出了大量盈餘與股利約 77 億美元，最後得出淨匯出 36 億美元的結論。

在股市表現方面，證期局統計 12 月外資賣超上市櫃股票達 795.34 億元，外資累計 2025 年賣超金額達 4744.35 億元。

儘管外資在股市呈現賣超，且央行計算也呈現資金淨匯出，但 12 月新台幣匯率與外匯市場依然維持穩定。蔡烱民分析，主要有兩大力量抵銷了外資匯出的衝擊，首先是出口商季節性需求，提供了新台幣堅實支撐；其次是投信發行的海外 ETF 出現大規模贖回，資金由國外匯回台灣，進一步平衡匯市供需。

外界好奇為什麼兩單位數據不一樣？央行表示，證期局監控的是「投資額度」，專注於本金的進出；央行則監控「匯市供需」，只要資金跨越國境匯出 (包含賺到的利息與股利)，都會被列入統計，因此央行數據更能反映外匯市場的即期壓力。

到底哪一份資料比較有參考價值？專家指出，兩份數據各有功能、不可偏廢，若要看「台股投資信心」就看證期局，12 月淨匯入 44 億美元、全年淨匯入 368.48 億美元，這代表外資雖在賣超台股，但仍有資金持續匯入備戰，顯示對台股長線並不悲觀。