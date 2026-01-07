鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-07 07:58

歐洲理事會、歐盟委員會周二（6 日）發布聲明，稱當天在法國巴黎舉行的「自願者聯盟」會議達成共識，為烏克蘭提供強有力的戰後安全保障達成。

「自願者聯盟」達成共識，敲定烏克蘭戰後安全保障方案。（圖：Shutterstock）

聲明稱，與會各方將依據《聯合國憲章》原則推動政治解決烏克蘭問題，並肯定相關外交進展。各方一致認為烏克蘭的自衛能力對自身及歐洲—大西洋安全至關重要，任何和平協議均需以強有力的安全保障為支撐。

聲明表示，「自願者聯盟」準備在停火生效後啟動一套具有政治和法律約束力的安全保障體系，並在遵守各自法律和憲法安排的前提下簽署雙邊安全協議。有關計劃包括：

參與擬議的由美國主導的停火監督機制，向烏克蘭提供長期軍事援助。

在聯盟框架內由有意願國家組建多國部隊，協助烏克蘭武裝力量重建，並加強威懾。

最終敲定在俄羅斯未來發動攻擊時支持烏克蘭恢復和平與安全的具有約束力承諾。

深化與烏克蘭的長期防務合作，包括培訓、國防工業聯合生產和情報合作。

各方決定在巴黎聯軍作戰總部設立美烏協調小組。