鉅亨速報

營收速報 - 2026年1月7日台股大型公司12月營收一覽（新增11家）

鉅亨網新聞中心

本次公布12月營收一覽

截至台北時間2026年1月7日07:55，彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計18家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 120.17億 444.9%
太子-建材營造業 20.97億 80.2%
臻鼎-KY-電子零組件業 193.21億 22.7%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
太子-建材營造業 20.97億 249.4%
東和鋼鐵-鋼鐵工業 50.50億 20.7%
南亞科-半導體業 120.17億 18.2%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達18家。其中營收年增大於 25％有4家，年增小於-20％有2家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 4家
大於50億 >= 0% 8家
大於50億 < 0% 4家
大於50億 <= -20% 2家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 120.17億 444.9%
太子-建材營造業 20.97億 80.2%
南電-電子零組件業 39.24億 46.6%
鴻海-其他電子業 8,628.61億 31.8%
臻鼎-KY-電子零組件業 193.21億 22.7%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
太子-建材營造業 20.97億 249.4%
明泰-通信網路業 29.77億 59.8%
東和鋼鐵-鋼鐵工業 50.50億 20.7%
南亞科-半導體業 120.17億 18.2%
福懋-紡織纖維 22.75億 17.9%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


