營收速報 - 2026年1月7日台股大型公司12月營收一覽（新增11家）
鉅亨網新聞中心
本次公布12月營收一覽
截至台北時間2026年1月7日07:55，彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計18家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|120.17億
|444.9%
|太子-建材營造業
|20.97億
|80.2%
|臻鼎-KY-電子零組件業
|193.21億
|22.7%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|太子-建材營造業
|20.97億
|249.4%
|東和鋼鐵-鋼鐵工業
|50.50億
|20.7%
|南亞科-半導體業
|120.17億
|18.2%
12月已公布營收一覽
截至目前，已公布12月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達18家。其中營收年增大於 25％有4家，年增小於-20％有2家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|4家
|大於50億
|>= 0%
|8家
|大於50億
|< 0%
|4家
|大於50億
|<= -20%
|2家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|120.17億
|444.9%
|太子-建材營造業
|20.97億
|80.2%
|南電-電子零組件業
|39.24億
|46.6%
|鴻海-其他電子業
|8,628.61億
|31.8%
|臻鼎-KY-電子零組件業
|193.21億
|22.7%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|太子-建材營造業
|20.97億
|249.4%
|明泰-通信網路業
|29.77億
|59.8%
|東和鋼鐵-鋼鐵工業
|50.50億
|20.7%
|南亞科-半導體業
|120.17億
|18.2%
|福懋-紡織纖維
|22.75億
|17.9%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
