鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-07 05:50

美元周二 (6 日) 上漲，兌主要貨幣走升，歐元則在歐洲通膨數據偏軟後走低。不過，整體匯市波動有限，投資人將焦點放在即將公布的經濟數據，期望從中判斷美國貨幣政策的走向。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.19%，報 98.57。

美國上周末突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 所帶來的影響，在多數資產類別中都相當短暫，外匯市場尤其如此。

Klarity FX 主管 Amo Sahota 表示，「市場一開始關注的是委內瑞拉事件可能升高衝突、帶來更多風險時的反應…… 但目前市場並未出現避險情緒，這其實是令人鼓舞的，顯示這起事件被視為單一狀況來處理。」

美元兌瑞士法郎上漲 0.49%，至 0.795。

美元兌日元上漲 0.14%，至 156.6。

Sahota 指出，「假期前市場幾乎沒有數據可看，只能慢慢補進資訊，我認為現在仍是這樣的狀況。對於美國就業市場的實際情況仍有很大不確定性，大家想看到更多證據，而本周就會陸續揭曉。從明天開始，將公布 ADP 就業報告與職缺數據，周五則是最重要的官方就業報告。」

市場同時在消化聯準會 (Fed) 官員對今年利率路徑分歧的看法。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Tom Barkin) 周二表示，鑑於就業與通膨目標同時面臨風險，聯準會的利率調整必須「精準拿捏」，並依據最新數據行事。巴金今年並非聯準會利率決策委員會的投票成員。

任期將於 1 月底結束的聯準會理事米蘭 (Stephen Miran) 則表示，為了讓經濟持續前進，美國央行今年需要積極降息。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周一接受 CNBC 訪問時表示，他看到失業率「突然上升」的風險。卡什卡里今年是聯準會利率決策委員會的投票成員。

ForexLive 首席外匯分析師 Adam Button 表示，「從基本面來看，市場仍在等待美國貨幣政策走向，而就目前而言，委內瑞拉並不是影響因素。」

根據 CME Group 的 FedWatch 工具，聯準會基金期貨仍顯示，聯準會在 1 月 27 至 28 日的下一次會議中維持利率不變的機率約為 82%。

歐元兌美元下跌 0.26% 至 1.169 美元，在德國與法國 12 月通膨降幅大於預期的數據公布後，回吐稍早的微幅漲幅。

該數據使歐洲公債殖利率下滑約 3 個基點，而美國公債殖利率當日則略為上升，這種相對走勢對歐元造成壓力。

交易員預期，歐洲央行 (ECB) 今年全年將維持利率不變，若通膨持續接近其 2% 的目標，也沒有急於升息的理由。

英鎊同步走弱，因市場認為英國通膨數據可能出現類似趨勢，英鎊兌美元下 0.27% 至 1.3504 美元，儘管稍早兌美元與歐元一度觸及近四個月高點。

對全球投資人情緒較為敏感、且經常與股市同步波動的澳幣表現相對強勢，周二一度觸及一年多來高點 0.6739 美元，最新兌美元上漲 0.36% 至 0.6737。

截至台灣時間周三 (7 日) 約 5:50 價格: