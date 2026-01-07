鉅亨網編譯許家華 2026-01-07 07:10

《路透社》週二 (6 日) 報導，多名政府、產業與航運界消息人士透露，委內瑞拉與美國官員正就將委內瑞拉原油出口至美國煉油商展開磋商，此舉若成行，可能把部分供應自中國轉向美國，同時協助國營石油公司 PDVSA 避免進一步被迫減產。

消息指出，委內瑞拉目前有數百萬桶原油已裝載在油輪上或存放於儲油槽，因美國總統川普自 12 月中旬起實施出口封鎖而無法出貨。這項封鎖措施是美國對委內瑞拉總統馬杜洛政府施壓升高的一環，最終導致美軍於上週末將馬杜洛拘捕。

兩名消息人士表示，若要將受困原油出售給美國，初期可能需要重新調配原本運往中國的貨船。過去十年來，尤其是在美國於 2020 年對涉入委內瑞拉石油貿易的企業實施制裁後，中國一直是委內瑞拉最大的原油買家。

目前，委內瑞拉對美國的原油出口完全由雪佛龍 (Chevron) (CVX-US) 掌控，該公司是 PDVSA 最主要的合資夥伴，並在美國授權下進行相關交易。雪佛龍近來每日向美國出口約 10 萬至 15 萬桶委內瑞拉原油，成為在封鎖期間唯一仍能順利裝船並出口原油的企業。

消息人士指出，由於出口受阻、儲存空間即將用盡，PDVSA 已因禁運而被迫削減產量。若短期內無法找到新的出口管道，PDVSA 勢必需要進一步減產。

白宮、委內瑞拉政府官員與 PDVSA 對此尚未立即回應。委內瑞拉石油部則表示，美國意圖掠奪該國石油資源，並譴責美國拘捕馬杜洛係屬綁架行為。

美國墨西哥灣沿岸的煉油廠具備處理委內瑞拉重質原油的能力，在美國首次對委內瑞拉實施能源制裁前，相關進口量曾達每日約 50 萬桶。目前仍不清楚在制裁架構下，PDVSA 將如何取得出售原油的款項。