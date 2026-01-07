2025年全年新增開戶2,744萬戶 這在A股史上是什麼水準？
鉅亨網編譯鍾詠翔
2025 年全年中國股市新開戶數據揭曉！最新數據顯示，2025 年全年新開戶 2,744 萬戶，比 2024 年增長 10%。
如何看待 2025 年的 2,744 萬戶新開戶？上交所自 2021 年開始發布 A 股新開戶數據，2021 年全年新開戶 3,337 萬戶，2022 年新開戶 2,579 萬戶，2023 年新開戶 2,144 萬戶，2024 年新開戶 2,500 萬戶。這意味著 2,744 萬戶是 2022 年以來最高水準。
據《財聯社》周二（6 日）報導，2025 年 12 月 A 股新開戶 260 萬戶，比 11 月增長 9%。從月度對比來看，2025 年 1 月 A 股新開 157 萬戶，2 月近翻倍增長，3 月突破 300 萬戶，4 月因關稅摩擦市場震盪下降 37.22%，5 月受假期影響進一步回落，6 月、7 月、8 月、9 月新開戶數持續回升，10 月下降 21%，11 月、12 月持續增長。
與 2024 年 12 月新增 199 萬戶開戶數相比，2025 年 12 月新開戶增加 9%。去年「9·24」行情之後，開戶數量屢創新高，12 月 260 萬新開戶數屬於什麼水準？
結合全年開戶數據來看，260 萬戶高於 2024 年年的 10 個月份：1 月（195 萬）、2 月（130 萬）、3 月（242 萬）、4 月（147 萬）、5 月（127 萬）、6 月（108 萬）、7 月（115 萬）、8 月（100 萬）、9 月（183 萬）、12 月（199 萬）。
