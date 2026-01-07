search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

A股港股

2025年全年新增開戶2,744萬戶 這在A股史上是什麼水準？

鉅亨網編譯鍾詠翔

2025 年全年中國股市新開戶數據揭曉！最新數據顯示，2025 年全年新開戶 2,744 萬戶，比 2024 年增長 10%。

cover image of news article
2025年全年新開戶2,744萬戶，比2024年增長10%。（圖：Shutterstock）

如何看待 2025 年的 2,744 萬戶新開戶？上交所自 2021 年開始發布 A 股新開戶數據，2021 年全年新開戶 3,337 萬戶，2022 年新開戶 2,579 萬戶，2023 年新開戶 2,144 萬戶，2024 年新開戶 2,500 萬戶。這意味著 2,744 萬戶是 2022 年以來最高水準。


據《財聯社》周二（6 日）報導，2025 年 12 月 A 股新開戶 260 萬戶，比 11 月增長 9%。從月度對比來看，2025 年 1 月 A 股新開 157 萬戶，2 月近翻倍增長，3 月突破 300 萬戶，4 月因關稅摩擦市場震盪下降 37.22%，5 月受假期影響進一步回落，6 月、7 月、8 月、9 月新開戶數持續回升，10 月下降 21%，11 月、12 月持續增長。

與 2024 年 12 月新增 199 萬戶開戶數相比，2025 年 12 月新開戶增加 9%。去年「9·24」行情之後，開戶數量屢創新高，12 月 260 萬新開戶數屬於什麼水準？

結合全年開戶數據來看，260 萬戶高於 2024 年年的 10 個月份：1 月（195 萬）、2 月（130 萬）、3 月（242 萬）、4 月（147 萬）、5 月（127 萬）、6 月（108 萬）、7 月（115 萬）、8 月（100 萬）、9 月（183 萬）、12 月（199 萬）。


文章標籤

中國A股新開戶數

相關行情

台股首頁我要存股
上證指數4083.67+1.50%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty