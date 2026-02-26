鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-26 16:30

中國 A 股三大指數周四（26 日）開盤漲跌互見，滬指弱勢震盪，深成指探底回升轉漲。午後震盪回落，尾盤略微上翹。

上證綜指周四收盤跌 0.01%，報 4,146.63 點；深證成指漲 0.19%，報 14,503.79 點；創業板指跌 0.29%，報 3,344.98 點。

滬深兩市成交總額報人民幣 2.5384 兆元，較前一交易日增加 758 億元。

中原證券認為，春節前融資資金降溫、ETF 淨流出收窄等交易性資金波動已接近尾聲，偏股型共同基金發行回暖，私募備案數量連續回暖。截至 2 月初，海外共同基金周度淨流入 A 股創下數月新高，主被動基金均為淨流入。

中原證券說，增量資金入市將為市場震盪上行提供堅實基礎。綜合假期內外盤表現及最新宏觀動態，市場短期調整壓力已得到部分釋放，但上行斜率將趨於平緩，指數層面可能會呈現寬幅震盪、結構分化的格局。

東莞證券認為，從技術分析角度看，主要指數收出陽線，尤其是深證綜指中陽線，收復前幾日失地，看漲意味較濃。

東莞證券表示，節前 A 股市場在跟隨海外資產調整過程中已釋放部分風險。節後市場有望進入一段高勝率窗口期。內部層面，宏觀政策與產業催化密集出爐對市場結構形成指引。