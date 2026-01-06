search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛基特集團(RKT-US)EPS預估下修至0.23元，預估目標價為21.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對洛基特集團(RKT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.24元下修至0.23元，其中最高估值0.25元，最低估值0.16元，預估目標價為21.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.25(0.26)1.031.251.26
最低值0.16(0.16)0.60.91.26
平均值0.22(0.23)0.81.11.26
中位數0.23(0.24)0.821.121.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值67.83億114.85億132.79億158.59億
最低值59.62億97.22億111.29億158.59億
平均值62.89億106.64億119.71億158.59億
中位數62.23億107.12億118.76億158.59億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS2.320.28-0.150.21
營業收入100.01億38.49億36.15億46.65億

詳細資訊請看美股內頁：
洛基特集團(RKT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


