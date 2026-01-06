鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛基特集團(RKT-US)EPS預估下修至0.23元，預估目標價為21.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對洛基特集團(RKT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.24元下修至0.23元，其中最高估值0.25元，最低估值0.16元，預估目標價為21.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.25(0.26)
|1.03
|1.25
|1.26
|最低值
|0.16(0.16)
|0.6
|0.9
|1.26
|平均值
|0.22(0.23)
|0.8
|1.1
|1.26
|中位數
|0.23(0.24)
|0.82
|1.12
|1.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|67.83億
|114.85億
|132.79億
|158.59億
|最低值
|59.62億
|97.22億
|111.29億
|158.59億
|平均值
|62.89億
|106.64億
|119.71億
|158.59億
|中位數
|62.23億
|107.12億
|118.76億
|158.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.32
|0.28
|-0.15
|0.21
|營業收入
|100.01億
|38.49億
|36.15億
|46.65億
詳細資訊請看美股內頁：
洛基特集團(RKT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
